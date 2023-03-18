R$ 2 milhões roubados na Serra eram provenientes da venda de fazenda, diz moradora

Bandidos fugiram após pular muro da casa na Serra Crédito: Câmeras de segurança

A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno. Os R$ 2 milhões em espécie roubados por assaltantes de uma casa no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra , na madrugada deste sábado (18), eram provenientes da venda de uma fazenda, conforme relatou a moradora à polícia. Na residência mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem detenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.

Segundo relato da dona da casa à policia, os suspeitos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrado a vidraça da porta por volta das 3h15 deste sábado (18). Eles sabiam que havia grande quantidade de dinheiro no local. Na residência estava um casal, uma criança de dez anos e um bebê de 6 meses.

Segundo a descrição feita pela vítima, o crime foi cometido por quatro homens, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos e estavam armados. Ela relatou que os bandidos eram violentos, fizeram ameaças e chegaram a dar um chute nela por ter olhado diretamente para eles.

A ação durou cerca de meia hora. Durante esse tempo, os assaltantes ameaçaram a família para que informasse onde estava o dinheiro. Mesmo sem resposta, eles encontraram na casa R$ 2 milhões em espécie em um compartimento secreto.

A mulher afirmou aos policiais que o dinheiro era proveniente da negociação que havia sido feita recentemente. Os criminosos ainda levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.

Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.

Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que não houve prisões. Diz ainda que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações e pede ajuda da população para fazer denúncias pelo 181.

Câmera de segurança flagrou bandidos fugindo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fogem da casa.