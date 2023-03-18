R$ 2 milhões roubados na Serra eram provenientes da venda de fazenda, diz moradora

Os R$ 2 milhões em espécie roubados por assaltantes de uma casa no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra, na madrugada deste sábado (18), eram provenientes da venda de uma fazenda, conforme relatou a moradora à polícia. Na residência mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem de A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.
Segundo relato da dona da casa à policia, os suspeitos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrado a vidraça da porta por volta das 3h15 deste sábado (18). Eles sabiam que havia grande quantidade de dinheiro no local. Na residência estava um casal, uma criança de dez anos e um bebê de 6 meses.
Segundo a descrição feita pela vítima, o crime foi cometido por quatro homens, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos e estavam armados. Ela relatou que os bandidos eram violentos, fizeram ameaças e chegaram a dar um chute nela por ter olhado diretamente para eles.
A ação durou cerca de meia hora. Durante esse tempo, os assaltantes ameaçaram a família para que informasse onde estava o dinheiro. Mesmo sem resposta, eles encontraram na casa R$ 2 milhões em espécie em um compartimento secreto.
A mulher afirmou aos policiais que o dinheiro era proveniente da negociação que havia sido feita recentemente. Os criminosos ainda levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.
Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.
Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que não houve prisões. Diz ainda que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações e pede ajuda da população para fazer denúncias pelo 181.
Câmera de segurança flagrou bandidos fugindo
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fogem da casa.
Nas imagens é possível ver que, por volta das 03h45, quatro homens deixam a residência após o assalto. Duas bolsas são jogadas do segundo andar da casa e são levadas pelos dois primeiros assaltantes a deixarem o local. Em seguida, mais dois homens pulam da sacada.