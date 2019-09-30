'Que o culpado fique um bom tempo preso', diz irmã de enfermeiro morto

Um clamor por justiça marca o velório do enfermeiro aposentado Luis Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos, que morreu após um carro bater em sua moto em Jardim Guaranhuns, em Vila Velha.
Amigos e familiares se despedem do aposentado na Capela Mortuária de Araçás. O velório começou na noite de domingo (29), foi interrompido na madrugada e retomado agora de manhã.
A família, indignada com o acidente, pede que o motorista envolvido na batida, Lucas Schneider, de 23 anos, fique preso por muito tempo. Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo, segundo a Polícia Civil. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.
"Os filhos estão todos abalados e revoltados. A única coisa que nós queremos é justiça. Ele (o motorista) já está preso, mas o meu ex-marido vai ficar preso para sempre, morto. Que o motorista permaneça preso para ele não fazer com mais alguém. Que outras famílias não passem pelo que a gente passou", se revoltou a aposentada Josiane da Silva, ex-esposa, amiga e mãe de dois dos três filhos de Luis Cláudio. Eles foram casados por seis anos e eram vizinhos atualmente.
Para uma das irmãs da vítima, Lucia Clea, o acidente foi uma brutalidade.
"Total (brutalidade). Pelo que eu soube, o cara avançou rápido. Meu irmão não estava bebendo e dirigia com responsabilidade, sem correr. Que o culpado fique um bom tempo preso para pagar o que fez. A gente vê tanta brutalidade, tanta imprudência no trânsito", reclama a aposentada, que se emociona ao falar do irmão: "A morte dele foi uma pancada muito forte na gente".
O motorista envolvido no acidente foi preso. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez.
Luis Cláudio foi enterrado no início da tarde, no cemitério municipal de Ponta da Fruta. Ele deixou três filhos. O enfermeiro se aposentou há seis meses, após trabalhar por mais de 30 anos no Hospital das Clínicas.