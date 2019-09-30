'Que o culpado fique um bom tempo preso', diz irmã de enfermeiro morto

Amigos e familiares se despedem do aposentado na Capela Mortuária de Araçás. O velório começou na noite de domingo (29), foi interrompido na madrugada e retomado agora de manhã.

A família, indignada com o acidente, pede que o motorista envolvido na batida, Lucas Schneider, de 23 anos, fique preso por muito tempo. Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo , segundo a Polícia Civil. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.

Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta

"Os filhos estão todos abalados e revoltados. A única coisa que nós queremos é justiça. Ele (o motorista) já está preso, mas o meu ex-marido vai ficar preso para sempre, morto. Que o motorista permaneça preso para ele não fazer com mais alguém. Que outras famílias não passem pelo que a gente passou", se revoltou a aposentada Josiane da Silva, ex-esposa, amiga e mãe de dois dos três filhos de Luis Cláudio. Eles foram casados por seis anos e eram vizinhos atualmente.

Para uma das irmãs da vítima, Lucia Clea, o acidente foi uma brutalidade.

"Total (brutalidade). Pelo que eu soube, o cara avançou rápido. Meu irmão não estava bebendo e dirigia com responsabilidade, sem correr. Que o culpado fique um bom tempo preso para pagar o que fez. A gente vê tanta brutalidade, tanta imprudência no trânsito", reclama a aposentada, que se emociona ao falar do irmão: "A morte dele foi uma pancada muito forte na gente".

O motorista envolvido no acidente foi preso. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez.