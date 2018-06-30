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Após tiroteio...

Quatro são presos por tortura e tentativa de homicídio em Vitória

Durante as buscas, os policiais também apreenderam diversos rádios comunicadores

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 12:32
Edson, José, Weverson e Hudson foram foram autuados por tortura, tentativa de homicídio e associação ao tráfico Crédito: Divulgação/Sesp
Quatro homens foram presos no morro Santos Dumont, em Vitória, nesta sexta-feira (29), após policiais da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) ouvirem diversos disparos de arma de fogo.
Edson Duarte Dorneles, 47 anos, José Augusto Rodrigues Ladislau de Souza, 20 anos, Weverson Silva Cordeiro, 20 anos, e Hudson da Silva Ferreira, 29 anos, foram autuados por tortura, tentativa de homicídio e associação ao tráfico e encaminhados para o presídio.
8663 - Vinicius Lodi - Quatro são presos por tortura e tentativa de homicídio em Vitória - 1.14s - 30-06-18
De acordo com o chefe da DRCCP, delegado Fabiano Rosa, o horário em que ocorreu o tiroteio foi o mesmo em que um homem foi atingido por uma bala perdida no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).
"Após alguns minutos, um jovem entrou na delegacia, pediu socorro e informou que teria sido vítima de tortura e tentativa de homicídio", informou o delegado.
Diante dos fatos, os policiais da divisão realizaram diligências no morro e conseguiram identificar e prender os quatro suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. Durante as buscas, os policiais também apreenderam diversos rádios comunicadores.
A vítima de bala perdida no Hucam foi ouvida e agora a polícia investiga se o tiro que à atingiu foi por meio dos disparos efetuados pelos detidos.

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