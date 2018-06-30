Edson, José, Weverson e Hudson foram foram autuados por tortura, tentativa de homicídio e associação ao tráfico Crédito: Divulgação/Sesp

Quatro homens foram presos no morro Santos Dumont, em Vitória, nesta sexta-feira (29), após policiais da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) ouvirem diversos disparos de arma de fogo.

Edson Duarte Dorneles, 47 anos, José Augusto Rodrigues Ladislau de Souza, 20 anos, Weverson Silva Cordeiro, 20 anos, e Hudson da Silva Ferreira, 29 anos, foram autuados por tortura, tentativa de homicídio e associação ao tráfico e encaminhados para o presídio.

Your browser does not support the audio element. 8663 - Vinicius Lodi - Quatro são presos por tortura e tentativa de homicídio em Vitória - 1.14s - 30-06-18

De acordo com o chefe da DRCCP, delegado Fabiano Rosa, o horário em que ocorreu o tiroteio foi o mesmo em que um homem foi atingido por uma bala perdida no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).

"Após alguns minutos, um jovem entrou na delegacia, pediu socorro e informou que teria sido vítima de tortura e tentativa de homicídio", informou o delegado.

Diante dos fatos, os policiais da divisão realizaram diligências no morro e conseguiram identificar e prender os quatro suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. Durante as buscas, os policiais também apreenderam diversos rádios comunicadores.