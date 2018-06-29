Quatro policiais militares são presos após assassinato em Cariacica

Crédito: Ricardo Medeiros

tiroteio que aconteceu na última quarta-feira (27), no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio previsto no Código Penal Militar no que se refere à morte de Renan Xavier da Silva, de 24 anos. A decisão foi tomada pela Corregedoria da corporação alegando que os quatro PMs cometeram erros operacionais. A situação ocorreu na noite de quarta-feira, ocasião em que o aposentado Nelson Antônio, de 66 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa enquanto participava de um culto. Ele morreu no local. Quatro policiais militares foram presos após umque aconteceu na última quarta-feira (27), no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio previsto no Código Penal Militar no que se refere à morte de Renan Xavier da Silva, de 24 anos. A decisão foi tomada pela Corregedoria da corporação alegando que os quatro PMs cometeram erros operacionais. A situação ocorreu na noite de quarta-feira, ocasião em que o aposentado Nelson Antônio, de 66 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa enquanto participava de um culto. Ele morreu no local.

"Nas oitivas nós identificamos atuações dos nossos policiais militares que não condizem com o padrão orientado e exigido pela PM do ES. Identificamos erros, falhas, operacionais, que convergiram para uma formação de opinião, com a necessidade de autuação em flagrante desses policiais", pontuou o coronel Arilson Marcelo Martinelli, corregedor-geral da Polícia Militar.

Cinco policiais militares participaram da ação, mas somente quatro foram autuados. Dois estavam em serviço e os outros dois de folga.

Sobre a morte do idoso, a corregedoria disse que ainda não pode se pronunciar. "Com relação ao outro homicídio, nós não temos condições técnicas de afirmar qualquer coisa, em razão de não termos as análises periciais concluídas, como perícia de armas", disse o Coronel Martinelli.

Entre os quatro soldados, um deles não teria participado efetivamente da situação, mas se omitiu de agir na ação dos colegas, por isso foi autuado por homicídio.

Os soldados  que fazem parte do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica  estão presos no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo. "O auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao judiciário, a Auditoria de Justiça da Policia Militar Estadual, que vai se posicionar com relação ao procedimento". De acordo com Martinelli, o prazo para a conclusão do inquérito é de 20 dias.

Mais detalhamentos sobre o caso não foram passadas para não atrapalhar a investigação.

PROTESTO APÓS MORTE NO BAIRRO

Moradores fazem protesto no bairro Morro Novo, em Cariacica, após confronto entre PMs e bandidos nesta quarta. Troca de tiros terminou com um idoso morto por bala perdida Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cariacica, fechou a Rodovia José Sette, no início da tarde de quinta (28), em protesto contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos - morto por uma bala perdida - e de Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que é suspeito de atirar contra policiais e foi atingido durante troca de tiros em um confronto na noite de quarta (27). Um grupo de moradores do bairro Morro Novo, que fica localizado em, fechou a Rodovia José Sette, no início da tarde de quinta (28), em protesto contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos -- e de Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que é suspeito de atirar contra policiais e foi atingido durante troca de tiros em um confronto na noite de quarta (27).

Os manifestantes atearam fogo em pneus e juntaram entulhos e vidros na via para impedir motoristas de trafegarem na região. A rodovia ficou interditada até as 14h15, quando os manifestantes se dispersaram. O clima, no entanto, ainda é tenso na região

Polícia Militar estava no local do protesto, mas não conseguiu impedir que os moradores fechassem a via. Também esteve presente a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com medo, comerciantes que têm estabelecimentos perto do local, fecharam as portas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos policiais militares para apagar o fogo nos pneus e, assim, restabelecem a passagem de veículos na rodovia. Posteriormente, a Prefeitura fez a limpeza na região. estava no local do protesto, mas não conseguiu impedir que os moradores fechassem a via. Também esteve presente a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com medo, comerciantes que têm estabelecimentos perto do local, fecharam as portas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos policiais militares para apagar o fogo nos pneus e, assim, restabelecem a passagem de veículos na rodovia. Posteriormente, a Prefeitura fez a limpeza na região.

Por volta das 16h, alguns estabelecimentos reabriram.

Corpo de Bombeiros apaga fogo em pneus durante o protesto na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira