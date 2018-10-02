Quatro pessoas são presas no caso da empresária atingida com vergalhão

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

A empresária Simone Tonani, de 42 anos, vítima do morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, que morreu após ter um vergalhão lançado contra a cabeça, no dia 4 de maio deste ano, na Avenida Champagnat, Praia da Costa, em Vila Velha, teve suas joias, avaliadas em R$ 140 mil, furtadas em casa por uma empregada doméstica. O crime foi denunciado em agosto pela mãe da empresária, que procurou a polícia após notar a ausência das peças e o sumiço da funcionária, que deixou de trabalhar na residência. no dia 4 de maio deste ano, na Avenida Champagnat, Praia da Costa, em Vila Velha, teve suas joias, avaliadas em R$ 140 mil, furtadas em casa por uma empregada doméstica. O crime foi denunciado em agosto pela mãe da empresária, que procurou a polícia após notar a ausência das peças e o sumiço da funcionária, que deixou de trabalhar na residência.

Segundo o delegado Marcelo Nolasco, responsável pela investigação, a empregada Cristiane Barreto Gomes, 45 anos, furtou entre 34 e 38 joias. Ela contou com o auxílio do italiano Simone Ferlisi, 40 anos, com quem mantinha um relacionamento ocasional, para vender as peças.

"As joias foram subtraídas pela empregada doméstica que trabalhava na casa dela e da mãe dela. Quando a mãe dela percebeu que as joias foram subtraídas, nos procurou e falou, olha, as joias da minha filha foram subtraídas e, provavelmente, foi a diarista, porque ela parou de trabalhar, sumiu", revelou o delegado.

Após a ida da mãe da empresária na delegacia, Marcelo Nolasco informou que um inquérito foi aberto para apurar esse furto das joias. Segundo delegado, a empregada foi localizada, ouvida e confessou ser a autora do crime. Cristiane contou que é usuária de drogas e que usou o dinheiro para manter o vício em crack.

Cristiane Barreto Gomes, Simone Ferlisi, Adauto de Assis Pereira e Renan Rufino Guedes foram presos após furto de joias de empresária morta na Praia da Costa Crédito: Gazeta Online

"O italiano falou para ela que tinha dois receptadores que compravam joias. Venderam uma parte das joias, no valor de R$ 1.200, foram para um hotel, usaram drogas e fizeram sexo. No outro dia foram lá, venderam mais joias, no valor de R$ 1.300, e queimaram tudo em crack, hotel, bebida e orgia", destacou o delegado.

Renan Rufino Guedes, 41 anos, e Adauto de Assis Pereira, 58 anos, foram presos por receptação. De acordo com o delegado, a dupla nega que ficou com as joias. Foram feitas buscas com os acusados nesta segunda-feira (01), mas as peças não foram encontradas. Segundo Nolasco, as joias não foram encontradas pois Renan e Adauto tinham sido avisados por Cristiane.

EMPRESÁRIO FOI MORTA EM MAIO

Mulher atingida por barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi atingida na cabeça por um vergalhão na noite de uma sexta-feira, dia 4 de maio. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada pelo morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

A empresária, que estava com o filho no carro, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu.

Felipe está preso Crédito: Carlos Alberto Silva