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Nova Venécia

Quadrilha especializada em furtos e roubos é presa em Nova Venécia

O bando foi localizado pela Polícia Militar em uma residência no bairro Bonfim

Publicado em 05 de Março de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 19:57
Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Sete criminosos que integravam uma quadrilha especializada em furtos e roubos foram detidos na manhã desta segunda-feira (5), em Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo. Na ação a Polícia Militar recuperou três motocicletas, vários celulares e peças de veículos.
De acordo com o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, agentes do Serviço Reservado (P2) descobriram que o grupo estava escondido em uma casa no bairro Bonfim. Durante o cerco policial, um dos suspeitos tentou se esconder no telhado, que cedeu. O acusado caiu e sofreu algumas escoriações.
Material recuperado pela PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A PM suspeita que o grupo usava o imóvel para desmanche de veículos, pois na residência foram encontradas várias peças de motos desmontadas. Também localizaram o celular de uma mulher que havia sido roubada na noite deste domingo (4), no bairro São Francisco, além da moto usada pelos dois assaltantes.
> Leia mais matérias de Polícia
A quadrilha e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Nova Venécia. Aleixo informou que, entre os detidos, está uma mulher que era encarregada de vender os produtos furtados ou roubados, além de três menores.
Crédito: Divulgação | Polícia Militar

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