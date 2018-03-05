Quadrilha especializada em furtos e roubos é presa em Nova Venécia

Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Sete criminosos que integravam uma quadrilha especializada em furtos e roubos foram detidos na manhã desta segunda-feira (5), em Nova Venécia , na região Noroeste do Espírito Santo. Na ação a Polícia Militar recuperou três motocicletas, vários celulares e peças de veículos.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, agentes do Serviço Reservado (P2) descobriram que o grupo estava escondido em uma casa no bairro Bonfim. Durante o cerco policial, um dos suspeitos tentou se esconder no telhado, que cedeu. O acusado caiu e sofreu algumas escoriações.

Material recuperado pela PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A PM suspeita que o grupo usava o imóvel para desmanche de veículos, pois na residência foram encontradas várias peças de motos desmontadas. Também localizaram o celular de uma mulher que havia sido roubada na noite deste domingo (4), no bairro São Francisco, além da moto usada pelos dois assaltantes.

A quadrilha e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Nova Venécia. Aleixo informou que, entre os detidos, está uma mulher que era encarregada de vender os produtos furtados ou roubados, além de três menores.