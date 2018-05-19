Quadrilha é presa por vender carros de luxo alugados no ES

Documentos foram apreendidos em operação da Polícia Civil Crédito: Oliveira Alves / TV Gazeta

Três homens foram presos preventivamente, nesta sexta-feira (18), por suspeita de participarem de uma quadrilha que vende, no Espírito Santo, carros de luxo alugados com documentos falsos em outros estados.

No dia 11 de abril, a professora Aline de Paula Nunes foi presa com dois carros, mas pagou fiança e responde ao inquérito em liberdade. A partir de então, as investigações continuaram e desencadearam na operação Traditore. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

O policial militar reformado Marcos dos Santos, 42 anos, esposo da professora, preso em Vitória. Os empresários Fábio ferreira, de 46 anos e Paulo Henrique de Alvarenga Rodrigues, 35 anos, presos em Vila Velha.

Está foragido Robson teixeira Alves Gusmão, de 36 anos. Ele chegou a prestar depoimento na polícia, mas deu o endereço errado e não foi mais encontrado.

Eles são acusados de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa, falsificação de documento particular e inserção de dados falsos no sistema do Detran.

Os três presos na operação já possuem passagens pela polícia. Paulo já tinha sido preso por tráfico de drogas. Marcos e Fábio possuem passagem por receptação.

Nesta quinta-feira, foram apreendidos documentos falsos e uma tabela de carros em que os golpistas tiveram lucro de R$ 326 mil, segundo a polícia.

Foi encontrado um carro de luxo numa empresa ligada ao Robson, que fica na Rodovia do Contorno, na Serra. O veículo pertencia a uma locadora de Curitiba e estava desaparecido desde novembro do ano passado.

Grupo alugava carros em outros estados e vendia no ES Crédito: Oliveira Alves / TV Gazeta

GOLPES

Os suspeitos aplicavam golpes em locadoras fora do Espírito Santo e vendiam os carros no estado.

Os criminosos locam os carros com documentos falsos em outros estados, trazem para o nosso estado, falsificam mais documentos e tentam transferi-lo, explicou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações.

Os carros eram vendidos com preço real para pessoas que não sabiam do esquema ou para criminosos que compravam por um valor mais baixo e revendiam a pessoas de boa fé.

Segundo a polícia, Paulo e Fábio aplicam ainda outros tipos de golpes. Eles trabalham também com carros adulterados, roubados ou furtados, com placa clonada, disse a delegada.