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Crime

Quadrilha é presa por vender carros de luxo alugados no ES

Um dos suspeitos é marido da professora presa em abril com dois carros de luxo.

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 21:51
Documentos foram apreendidos em operação da Polícia Civil Crédito: Oliveira Alves / TV Gazeta
Três homens foram presos preventivamente, nesta sexta-feira (18), por suspeita de participarem de uma quadrilha que vende, no Espírito Santo, carros de luxo alugados com documentos falsos em outros estados.
No dia 11 de abril, a professora Aline de Paula Nunes foi presa com dois carros, mas pagou fiança e responde ao inquérito em liberdade. A partir de então, as investigações continuaram e desencadearam na operação Traditore. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.
O policial militar reformado Marcos dos Santos, 42 anos, esposo da professora, preso em Vitória. Os empresários Fábio ferreira, de 46 anos e Paulo Henrique de Alvarenga Rodrigues, 35 anos, presos em Vila Velha.
Está foragido Robson teixeira Alves Gusmão, de 36 anos. Ele chegou a prestar depoimento na polícia, mas deu o endereço errado e não foi mais encontrado.
Eles são acusados de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa, falsificação de documento particular e inserção de dados falsos no sistema do Detran.
Os três presos na operação já possuem passagens pela polícia. Paulo já tinha sido preso por tráfico de drogas. Marcos e Fábio possuem passagem por receptação.
Nesta quinta-feira, foram apreendidos documentos falsos e uma tabela de carros em que os golpistas tiveram lucro de R$ 326 mil, segundo a polícia.
Foi encontrado um carro de luxo numa empresa ligada ao Robson, que fica na Rodovia do Contorno, na Serra. O veículo pertencia a uma locadora de Curitiba e estava desaparecido desde novembro do ano passado.
Grupo alugava carros em outros estados e vendia no ES Crédito: Oliveira Alves / TV Gazeta
GOLPES
Os suspeitos aplicavam golpes em locadoras fora do Espírito Santo e vendiam os carros no estado.
Os criminosos locam os carros com documentos falsos em outros estados, trazem para o nosso estado, falsificam mais documentos e tentam transferi-lo, explicou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações.
Os carros eram vendidos com preço real para pessoas que não sabiam do esquema ou para criminosos que compravam por um valor mais baixo e revendiam a pessoas de boa fé.
Segundo a polícia, Paulo e Fábio aplicam ainda outros tipos de golpes. Eles trabalham também com carros adulterados, roubados ou furtados, com placa clonada, disse a delegada.
Há duas semanas, a polícia descobriu que os suspeitos descobriram carros que não eram alienados no banco, falsificavam os documentos e alienavam os carros em nome deles.

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