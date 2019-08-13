Quadrilha é presa em Cachoeiro acusada de tráfico de drogas

Polícia Civil nesta terça-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levou para a prisão cinco pessoas. Elas são acusadas de tráfico interestadual de cocaína. O grupo é suspeito de integrar um esquema que trazia o produto de Rondônia (RO) para o Espírito Santo. Uma operação danesta terça-feira (13) em, no Sul do Estado, levou para a prisão cinco pessoas. Elas são acusadas de tráfico interestadual de cocaína. O grupo é suspeito de integrar um esquema que trazia o produto de Rondônia (RO) para o Espírito Santo.

Segundo o titular da delegacia de Narcóticos em Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, cinco mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Vila Rica, Teixeira Leite, Novo Parque, Baiminas e Atílio Vivácqua.

As prisões são resultado de um ano e meio buscando provas. O delegado acredita que o grupo traficou pelo menos 152 quilos de cocaína para Cachoeiro. A droga era distribuída para traficantes da região. Deste total, 12 quilos e meio de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil, em uma operação realizada em maio deste ano, em Domingos Martins. No dia, outros dois suspeitos foram presos.

Além da droga, foram apreendidos cinco mil reais, celulares, um carro de passeio e um caminhão, que era usado para o transporte da droga. Um dos fornecedores, Agostinho Felipe Conceição de Brito, residente na cidade de Ariquemes, em Rondônia, principal investigado, foi executado a tiros no último dia 26 de julho de 2019, no município do norte do Estado.