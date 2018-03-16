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Atrás das grades

Quadrilha é presa após roubar carga de cosméticos no Espírito Santo

Os quatro foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana

Publicado em 15 de Março de 2018 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 23:44
Caixas de cosméticos roubadas Crédito: Divulgação | PC
Atualização: Os nomes foram suprimidos, após a Justiça absolver os envolvidos do crime de associação criminosa, bem como ter desqualificado o roubo majorado para receptação, colocando-os em liberdade. Atualização às 17h22 de 13/12/2018.
Uma quadrilha conseguiu roubar uma carga de cosméticos avaliada em R$ 35 mil, na manhã desta quinta-feira (15), na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Uma hora depois do crime, a Polícia Civil prendeu todos os indivíduos e recuperou a carga.
O roubo aconteceu por volta das 10h30. Quatro pessoas interceptaram um Kombi que realizaria a distribuição dos cosméticos em lojas. O motorista foi rendido por homens armados e obrigado a deixar o veículo, que possui rastreador.
Os funcionários que acompanhavam o sistema de monitoramento perceberam que a Kombi havia saído da rota de distribuição dos cosméticos e acionou a Polícia Civil, que já investigava outros 15 assaltos semelhantes contra a mesma transportadora.
Localizamos a Kombi no momento em que três dos suspeitos tiravam a carga e a passavam para uma Fiorino, detalhou o delegado Romualdo Gianodorli, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).
A Kombi estava no bairro São Francisco, em Cariacica.
Em depoimento, os homens detidos pela polícia negaram o crime, apesar das caixas dos produtos encontradas na casa onde estavam constarem o lote roubado da transportadora de cosméticos.
Três deles foram flagrados descarregando o material e outro ainda foi reconhecido pelo motorista e tinha em mãos o celular da vítima. Agora, vamos apurar a participação deles em outras ocorrências semelhantes a esta, pontuou Romualdo Gianordoli.
Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, por emprego de arma de fogo e por restrição da liberdade da vítima, e por associação criminosa. Os quatro foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.

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