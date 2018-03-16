Quadrilha é presa após roubar carga de cosméticos no Espírito Santo

Caixas de cosméticos roubadas Crédito: Divulgação | PC

Atualização: Os nomes foram suprimidos, após a Justiça absolver os envolvidos do crime de associação criminosa, bem como ter desqualificado o roubo majorado para receptação, colocando-os em liberdade. Atualização às 17h22 de 13/12/2018.

Uma quadrilha conseguiu roubar uma carga de cosméticos avaliada em R$ 35 mil, na manhã desta quinta-feira (15), na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Uma hora depois do crime, a Polícia Civil prendeu todos os indivíduos e recuperou a carga.

O roubo aconteceu por volta das 10h30. Quatro pessoas interceptaram um Kombi que realizaria a distribuição dos cosméticos em lojas. O motorista foi rendido por homens armados e obrigado a deixar o veículo, que possui rastreador.

Os funcionários que acompanhavam o sistema de monitoramento perceberam que a Kombi havia saído da rota de distribuição dos cosméticos e acionou a Polícia Civil, que já investigava outros 15 assaltos semelhantes contra a mesma transportadora.

Localizamos a Kombi no momento em que três dos suspeitos tiravam a carga e a passavam para uma Fiorino, detalhou o delegado Romualdo Gianodorli, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).

A Kombi estava no bairro São Francisco, em Cariacica.

Em depoimento, os homens detidos pela polícia negaram o crime, apesar das caixas dos produtos encontradas na casa onde estavam constarem o lote roubado da transportadora de cosméticos.

Três deles foram flagrados descarregando o material e outro ainda foi reconhecido pelo motorista e tinha em mãos o celular da vítima. Agora, vamos apurar a participação deles em outras ocorrências semelhantes a esta, pontuou Romualdo Gianordoli.