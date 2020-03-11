Quadrilha é presa após assalto dentro de ônibus na BR 101, em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (11), quatro homens armados logo após o grupo assaltar um ônibus em Cariacica. A prisão foi realizada por uma equipe da PRF que fazia um reforço de fiscalização na região da Rodovia do Contorno. Os acusados fugiram em um carro, mas foram abordados e detidos no Km 282 da BR 101. Ao todo, 12 celulares foram recuperados.
De acordo com PRF, enquanto faziam a fiscalização, as equipes receberam a informação de que quatro indivíduos com uma faca e uma arma falsa assaltaram passageiros de um ônibus.
"Após o assalto, os indivíduos se evadiram do local e entraram em um veículo que os aguardava do outro lado da pista. Posteriormente, após empreender fuga, a quadrilha foi localizada, sendo feita a abordagem e recuperação de 12 aparelhos celulares", informou a PRF por nota.
A PRF não divulgou a identificação dos detidos.