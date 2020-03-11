Quadrilha é presa após assalto dentro de ônibus na BR 101, em Cariacica

De acordo com PRF, enquanto faziam a fiscalização, as equipes receberam a informação de que quatro indivíduos com uma faca e uma arma falsa assaltaram passageiros de um ônibus.

"Após o assalto, os indivíduos se evadiram do local e entraram em um veículo que os aguardava do outro lado da pista. Posteriormente, após empreender fuga, a quadrilha foi localizada, sendo feita a abordagem e recuperação de 12 aparelhos celulares", informou a PRF por nota.