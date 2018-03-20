'Provavelmente alguém o reconheceu', diz Garcia sobre policial baleado

O soldado foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho | Arquivo

O Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, esteve no Hospital São Lucas, em Vitória, e afirmou à reportagem do Gazeta Online que "provavelmente" algum criminoso reconheceu o soldado Afonso Costa Miller de Melo, baleado em São Torquato, em Vitória, na manhã desta terça-feira (20).

André Garcia teve com parentes e policiais amigos de Melo. A gente está levantando as informações, mas a princípio ele foi reconhecido por algum bandido que não deu sequer chance para reação dele. A gente está com a polícia na rua dando prioridade para esse caso porque não pode ficar sem resposta, disse.

Garcia teve contato com os médicos responsáveis pela cirurgia na cabeça do soldado. De acordo com o secretário, a cirurgia deve demorar até por volta de 18 horas, no máximo. Ele está com um projétil ainda alojado na cabeça. Os procedimentos devem demorar de três a seis horas e ele está estabilizado. A gente está acompanhando, afirmou ao Gazeta Online. Assista ao vídeo abaixo:

Nas redes sociais, Garcia também falou sobre o caso. Lá no Hospital estão amigos, colegas de trabalho e oficiais da PMES dando toda assistência necessária. Conversei com o pai do nosso soldado e repassei as informações dadas pelos médicos e pela direção do hospital, declarou.

André Garcia esteve no Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Kaique Dias | Reprodução

O secretário também falou sobre a prisão dos suspeitos de terem cometido o crime. Os bandidos foram presos. Fazem parte de uma escória da sociedade que, infelizmente, não conhece outra linguagem que não seja a violência e o desprezo à vida. Oremos todos pela recuperação de nosso guerreiro, salientou.

O CRIME

baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha. O soldado do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica foiapós sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha.

As primeiras informações dão conta de que o soldado estava acompanhado de outro policial quando, ao sair do treino, seguiu de moto com o colega pela rua, quando pararam para fazer um pagamento ao professor da academia.

Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM. Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas.

O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado. Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no banco de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.