'Provavelmente alguém o reconheceu', diz Garcia sobre policial baleado

O Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, esteve no Hospital São Lucas, em Vitória, e afirmou à reportagem do Gazeta Online que "provavelmente" algum criminoso reconheceu o soldado Afonso Costa Miller de Melo, baleado em São Torquato, em Vitória, na manhã desta terça-feira (20).
André Garcia teve com parentes e policiais amigos de Melo. A gente está levantando as informações, mas a princípio ele foi reconhecido por algum bandido que não deu sequer chance para reação dele. A gente está com a polícia na rua dando prioridade para esse caso porque não pode ficar sem resposta, disse.
Garcia teve contato com os médicos responsáveis pela cirurgia na cabeça do soldado. De acordo com o secretário, a cirurgia deve demorar até por volta de 18 horas, no máximo. Ele está com um projétil ainda alojado na cabeça. Os procedimentos devem demorar de três a seis horas e ele está estabilizado. A gente está acompanhando, afirmou ao Gazeta Online. Assista ao vídeo abaixo:
Nas redes sociais, Garcia também falou sobre o caso. Lá no Hospital estão amigos, colegas de trabalho e oficiais da PMES dando toda assistência necessária. Conversei com o pai do nosso soldado e repassei as informações dadas pelos médicos e pela direção do hospital, declarou.
O secretário também falou sobre a prisão dos suspeitos de terem cometido o crime. Os bandidos foram presos. Fazem parte de uma escória da sociedade que, infelizmente, não conhece outra linguagem que não seja a violência e o desprezo à vida. Oremos todos pela recuperação de nosso guerreiro, salientou.
O CRIME
O soldado do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha.
As primeiras informações dão conta de que o soldado estava acompanhado de outro policial quando, ao sair do treino, seguiu de moto com o colega pela rua, quando pararam para fazer um pagamento ao professor da academia.
Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM. Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas.
O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado. Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no banco de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.
Dois suspeitos de participação no crime foram presos pela Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (20). A ação contou com a ajuda de um helicóptero do Notaer. Neste momento a perícia da Polícia Civil está no local onde o soldado foi baleado, assim como outros policiais militares, que tentam localizar a arma do crime.