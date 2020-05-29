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Tiroteios frequentes

Protesto por mais segurança fecha a Rodovia Serafim Derenzi em Vitória

Segundo moradores, tiroteios são frequentes no local e uma adolescente foi baleada durante ataque de criminosos na última quinta-feira (28).  A manifestação pacífica que fechou duas pistas da via durou cerca de duas horas e causou engarrafamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 09:33

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:33

Manifestantes fecham Rodovia Serafim Derenzi pedindo por mais segurança
Manifestantes fecham Rodovia Serafim Derenzi pedindo por mais segurança Crédito: Reprodução TV Gazeta
Manifestantes fecharam a Rodovia Serafim Derenzi, próximo ao bairro Nova Palestina, em Vitória, para pedir mais segurança na região. De acordo com os moradores, tiroteios são frequentes no local e uma adolescente foi baleada durante ataque de criminosos na última quinta-feira (28). A manifestação pacífica que fechou duas pistas da via durou cerca de duas horas e causou engarrafamento

TRÂNSITO

A manifestação teve início logo após as 6 horas, quando moradores atearam fogo em entulhos e fecharam a via nos dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, em Nova Palestina. O trânsito ficou parado, sendo autorizada a passagem apenas as ambulâncias e viaturas pela rua, além de motos e pedestres pelas calçadas. O protesto causou cerca de 1 quilômetro de engarrafamento e passageiros de ônibus tiveram que descer dos veículos para tentar encontrar vias alternativas e seguir viagem.

REVINDICAÇÕES

A reportagem do Bom dia ES, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com os manifestantes, que informaram que o protesto solicita a maior presença da polícia no bairro, devido à insegurança nas ruas e becos da região, com tiroteios frequentes. Segundo eles, uma adolescente de 14 anos chegou a ser baleada na última quinta-feira (28) depois que seis criminosos desceram um morro da região, foram até a frente da casa da vítima e efetuaram vários disparos. 
Por volta das 8 horas, um caminhão do Corpo de Bombeiros chegou no local e os militares conversaram com os manifestantes. Embora a população afirmasse que o protesto não tinha hora para acabar, minutos depois, os bombeiros apagaram o fogo e liberaram as pistas. 
*Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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