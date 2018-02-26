Protesto e toque de recolher em Vila Velha Crédito: Victor Muniz | Gazeta Online

interditaram a Rodovia do Sol na altura do bairro 23 de Maio. O motivo seria a morte de Leandro de Paula Almeida, de 28 anos, que entrou em confronto com a Polícia Militar neste domingo (25), na parte da noite. Por conta disso, moradores atearam fogo em móveis, madeiras e pneus e fecharam o trecho que dá acesso ao bairro pela Rodovia do Sol, ao lado do viaduto do bairro. Na manhã desta segunda-feira (26), moradores da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha,. O motivo seria a morte de Leandro de Paula Almeida, de 28 anos, que entrou em confronto com a Polícia Militar neste domingo (25), na parte da noite. Por conta disso, moradores atearam fogo em móveis, madeiras e pneus e fecharam o trecho que dá acesso ao bairro pela Rodovia do Sol, ao lado do viaduto do bairro.

Na versão da Polícia Militar, durante um patrulhamento na noite passada, os policiais foram recebidos no bairro com disparos. Leandro, que estava armado, teria corrido. Ao realizar buscas na região da Grande Terra Vermelha, a polícia achou um dos indivíduos ferido, com uma arma calibre 38 com 6 munições - quatro intactas e duas deflagradas. O indivíduo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.

Leandro de Paula Almeida foi morto, segundo a polícia, durante confronto Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo os familiares da vítima, Leandro estava no bairro com um alvará de soltura. O crime que ele cometeu não foi informado. No momento em que a polícia foi fazer a abordagem, ele estava sem o alvará em mãos e saiu correndo. Neste momento, os policiais atiraram sem que Leandro atirasse de volta. A família também informou que ele não estava armado.

Revoltada, a população do bairro ainda depredou um ônibus do sistema Transcol. O veículo foi apedrejado e pichado com dizeres de "luto" e xingamentos contra a Polícia Militar. O veículo foi para o DPJ de Vila Velha e seguiu para a garagem.





A situação nos bairros 23 de Maio e Ulysses Guimarães é de toque de recolher. A PM e a Tropa de Choque estão no local para impedir que os moradores voltem a fazer barricadas. O comércio do bairro continua fechado e ônibus foram apedrejados na manhã desta segunda (26).