Promotor e mulher são encontrados mortos em apartamento no Rio

Marcus Vinicius e Luciana Alves Crédito: Reprodução/Facebook

O promotor Marcus Vinicus da Costa Leite, do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), foi encontrado morto junto a sua mulher, Luciana Alves, na manhã desta terça-feira na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Luciana também era servidora do MP.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) informou que as características encontradas no apartamento, localizado na Rua Coronel Paulo Malta Resende, durante a perícia, apontam para homicídio seguido de suicídio. Não estão descartadas, porém, outras hipóteses para o crime. Os corpos foram achados com marcas de tiros. A porta da residência estava trancada, sem sinais de arrombamento. Também não havia indícios de luta. O ar-condicionado estava ligado.

 Estavam os dois corpos no chão da sala do apartamento. Tudo indica que foi crime passional seguido de suicídio. Não há nada que indique que o crime tenha ligação com a atividade dele  disse o promotor Homero das Neves, responsável pelos inquéritos da DH e que esteve no prédio.

A polícia acredita que as mortes ocorreram entre domingo e segunda-feira e já sabe, também, que a pistola achada ao lado do corpo do promotor pertencia a ele. Os cadáveres de Marcus e de Luciana foram encontrados pela empregada, quando ela chegou para trabalhar na manhã desta terça.

Por volta do meio-dia, peritos da DH ainda estavam no apartamento. Vizinhos contaram a policiais que ouviram disparos na tarde de domingo.

Na página de Luciana no Facebook, é possível ver que o relacionamento do casal teria começado em 2015. A última postagem dela foi no dia 7 de janeiro, durante uma viagem de réveillon para Playa del Carmen, um conhecido destino turístico no litoral do México.

Em nota, o Ministério Público confirmou as mortes:

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informa que foram encontrados dois corpos no interior do apartamento situado à Rua Cel. Paulo Malta (...) na Barra da Tijuca, vítimas de projétil de arma de fogo, identificados como sendo o promotor de Justiça Marcus Vinicius da Costa Moraes Leite e a servidora do MPRJ Luciana Alves de Melo.