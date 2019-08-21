Professora é ameaçada em mensagem escrita em banheiro em Vitória

Ao colunista, a polícia informou que investiga a ameaça. Acionada pelo Gazeta Online , a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) relatou que a unidade de ensino não possui qualquer histórico de indisciplina ou violência entre os estudantes, tampouco junto aos docentes.

Em nota, o órgão afirmou que a direção da escola e toda a equipe pedagógica está promovendo um diálogo diariamente com os estudantes, com o Conselho de Escola e com a própria comunidade escolar para averiguar e tratar o caso em questão.