Professora é ameaçada em mensagem escrita em banheiro em Vitória

Uma pedagoga que não teve o nome divulgado foi ameaçada de morte em uma mensagem escrita na porta de um banheiro da Escola Municipal Alberto de Almeida, em Santo Antônio, em Vitória. A informação foi publicada em primeira mão pela coluna Leonel Ximenes nesta quarta-feira (21).
Ao colunista, a polícia informou que investiga a ameaça. Acionada pelo Gazeta Online, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) relatou que a unidade de ensino não possui qualquer histórico de indisciplina ou violência entre os estudantes, tampouco junto aos docentes.
Em nota, o órgão afirmou que a direção da escola e toda a equipe pedagógica está promovendo um diálogo diariamente com os estudantes, com o Conselho de Escola e com a própria comunidade escolar para averiguar e tratar o caso em questão.