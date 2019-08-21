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Santo Antônio

Professora é ameaçada em mensagem escrita em banheiro em Vitória

Polícia diz que investiga a ameaça. Secretaria municipal de Educação afirma que o Conselho da escola checa o caso

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 15:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 ago 2019 às 15:47
Uma pedagoga que não teve o nome divulgado foi ameaçada de morte em uma mensagem escrita na porta de um banheiro da Escola Municipal Alberto de Almeida, em Santo Antônio, em Vitória. A informação foi publicada em primeira mão pela coluna Leonel Ximenes nesta quarta-feira (21).
Ao colunista, a polícia informou que investiga a ameaça. Acionada pelo Gazeta Online, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) relatou que a unidade de ensino não possui qualquer histórico de indisciplina ou violência entre os estudantes, tampouco junto aos docentes.
> Escola do pobre tem que ser igual a escola do rico
Em nota, o órgão afirmou que a direção da escola e toda a equipe pedagógica está promovendo um diálogo diariamente com os estudantes, com o Conselho de Escola e com a própria comunidade escolar para averiguar e tratar o caso em questão.

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