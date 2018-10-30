Professor leva tiro no peito e no pescoço ao sair de academia na Serra

Caso é investigado pela DHPP Crédito: Fernando Madeira

Um professor de 31 anos foi baleado ao sair da academia na noite desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Atlântico, na região da Grande Jacaraípe, Serra. Por volta das 19h, a vítima entrou no carro, um Ford EcoSport branco, quando foi abordada por dois bandidos que estavam em uma moto. Outros criminosos também participaram do crime em um Volkswagen Voyage.

Segundo informações da polícia, ao perceber que era um assalto, o professor de Português teria arrancado o veículo. Nesse momento, os bandidos atiraram. Um disparo atingiu o peito e o outro o pescoço da vítima.

Já com o professor fora do carro, os assaltantes tentaram levar o veículo, com câmbio automático, mas não conseguiram dirigir e fugiram.

Uma pessoa que estava na academia levou o professor até a casa dele, onde um primo o socorreu para um hospital. O homem passou por uma cirurgia e está fora de perigo.