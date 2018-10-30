Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto em Jacaraípe

Professor leva tiro no peito e no pescoço ao sair de academia na Serra

A vítima, de 31 anos, foi abordada por dois bandidos que estavam em uma moto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 11:11

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 11:11

Caso é investigado pela DHPP Crédito: Fernando Madeira
Um professor de 31 anos foi baleado ao sair da academia na noite desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Atlântico, na região da Grande Jacaraípe, Serra. Por volta das 19h, a vítima entrou no carro, um Ford EcoSport branco, quando foi abordada por dois bandidos que estavam em uma moto. Outros criminosos também participaram do crime em um Volkswagen Voyage.
>Em 10 meses, cinco policiais são assassinados no Espírito Santo
Segundo informações da polícia, ao perceber que era um assalto, o professor de Português teria arrancado o veículo. Nesse momento, os bandidos atiraram. Um disparo atingiu o peito e o outro o pescoço da vítima.
>Sete são detidos por morte de policial civil em Cariacica
Já com o professor fora do carro, os assaltantes tentaram levar o veículo, com câmbio automático, mas não conseguiram dirigir e fugiram.
Uma pessoa que estava na academia levou o professor até a casa dele, onde um primo o socorreu para um hospital. O homem passou por uma cirurgia e está fora de perigo.
Com informações do Victor Muniz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados