Professor é preso acusado de estuprar de crianças em Viana

Um professor de 47 anos, da Rede Municipal de Viana, foi preso na manhã desta segunda-feira (14), acusado de estuprar sete meninas de 7 e 8 anos de idade, em 2008. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), o acusado foi condenado a 16 anos e 11 meses de prisão.

Samuel Pereira Leonor foi preso em uma escola em Campo Verde, onde atualmente dava aulas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. De acordo com a Superintendência de Polícia Interestadual e Captura (SPIC), responsável pelo cumprimento do mandado, o professor não resistiu à prisão.

"De posse do mandado de prisão, fizemos um dossiê com a área de inteligência e descobrimos que ele era professor da Rede Municipal de Viana há 11 anos. Localizamos a casa dele, onde não estava, e depois fomos à escola. Ele estava na sala dos professores preparando as aulas, nos acompanhou sem resistência e revelou que ficou preso de forma preventiva por dois meses em 2008, depois saiu e continuou dando aula normalmente. Na época, ele buscou recurso no Tribunal de Justiça, mas o tribunal optou por manter a condenação e por isso ele foi preso hoje", contou o superintendente de Polícia Interestadual e Captura, Júlio Cesar.

O professor será encaminhado para o Complexo Penitenciário do Xuri, onde deve cumprir pena por estupro de vulnerável.

CRIME FOI EM 2008