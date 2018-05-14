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Crime em 2008

Professor é preso acusado de estuprar de crianças em Viana

Crimes ocorreram em 2008; Samuel Pereira Leonor foi condenado a 16 anos e 11 meses de prisão

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:40
Um professor de 47 anos, da Rede Municipal de Viana, foi preso na manhã desta segunda-feira (14), acusado de estuprar sete meninas de 7 e 8 anos de idade, em 2008. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), o acusado foi condenado a 16 anos e 11 meses de prisão.
Samuel Pereira Leonor foi preso em uma escola em Campo Verde, onde atualmente dava aulas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. De acordo com a Superintendência de Polícia Interestadual e Captura (SPIC), responsável pelo cumprimento do mandado, o professor não resistiu à prisão.
"De posse do mandado de prisão, fizemos um dossiê com a área de inteligência e descobrimos que ele era professor da Rede Municipal de Viana há 11 anos. Localizamos a casa dele, onde não estava, e depois fomos à escola. Ele estava na sala dos professores preparando as aulas, nos acompanhou sem resistência e revelou que ficou preso de forma preventiva por dois meses em 2008, depois saiu e continuou dando aula normalmente. Na época, ele buscou recurso no Tribunal de Justiça, mas o tribunal optou por manter a condenação e por isso ele foi preso hoje", contou o superintendente de Polícia Interestadual e Captura, Júlio Cesar.
O professor será encaminhado para o Complexo Penitenciário do Xuri, onde deve cumprir pena por estupro de vulnerável.
CRIME FOI EM 2008
Em setembro de 2008, Samuel foi acusado por familiares de alunas de uma escola de Viana de abusar de meninas de 7 e 8 anos de idade. Na ocasião, pais e alunos chegaram a se revoltar com o caso e destruíram o carro do professor.

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