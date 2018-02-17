Produtor rural é preso com armas em Muniz Freire

Ele não possuía o registro das armas Crédito: Divulgação-Polícia Militar Ambiental

Um produtor rural de 46 anos foi preso em flagrante com armas e munições na localidade de Santa Cruz, interior de Muniz Freire, na região do Caparaó. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (17) após denúncias de que o proprietário de um sítio estaria desmatando uma área e ainda portava armas e munições.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, com o homem foram encontrados: um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 32, uma espingarda de pressão desmontada, sete cartuchos calibre 32 intactos, dez cartuchos calibre 32 deflagrados, um cartucho calibre 32 picotado, trinta e nove munições calibre 22 intactos, seis munições calibre 22 picotadas, doze ogivas de metal e uma luneta de precisão 4 x 32.

Como ele não havia nenhum registro das armas, o responsável foi encaminhado juntamente com o armamento, munições e objetos apreendidos para o plantão da Polícia Civil do município.

Importante saber:

Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003