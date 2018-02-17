Produtor rural é preso com armas em Muniz Freire

Um produtor rural de 46 anos foi preso em flagrante com armas e munições na localidade de Santa Cruz, interior de Muniz Freire, na região do Caparaó. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (17) após denúncias de que o proprietário de um sítio estaria desmatando uma área e ainda portava armas e munições.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, com o homem foram encontrados: um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 32, uma espingarda de pressão desmontada, sete cartuchos calibre 32 intactos, dez cartuchos calibre 32 deflagrados, um cartucho calibre 32 picotado, trinta e nove munições calibre 22 intactos, seis munições calibre 22 picotadas, doze ogivas de metal e uma luneta de precisão 4 x 32.
Como ele não havia nenhum registro das armas, o responsável foi encaminhado juntamente com o armamento, munições e objetos apreendidos para o plantão da Polícia Civil do município.
Importante saber:
Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de um a três anos, e multa.