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Prisão de jovem armado acaba em confusão em bairro da Serra

O tumulto aconteceu no domingo (02), após policiais tentarem conduzir uma adolescente de 16 anos à delegacia para depoimento após ela levar os PMs a uma arma que pertencia a um rapaz de 22 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 18:17

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:17

Confusão na Serra
Policiais e moradores conversam antes da confusão. PM chegou a usar spray de pimenta para dispersar as pessoas Crédito: Internauta
Um patrulhamento de rotina realizado na tarde deste domingo (02), no bairro Santo Antônio, na Serra, resultou na detenção de duas pessoas, mas antes de os detidos serem conduzidos para a Delegacia Regional da Serra, houve uma grande confusão e o uso de spray de pimenta por parte dos policiais na ação.

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Segundo a polícia, quando a viatura passava por uma rua da região, policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao ser abordado pelos militares, os policiais encontraram um revólver calibre 38 contendo seis munições intactas. Ao averiguarem a situação dele, os policiais encontraram mandados de prisão em aberto e o homem de 22 anos foi colocado na viatura.

OUTRA ARMA E CONFUSÃO

Na viatura, o jovem confessou aos policiais que tinha outra arma em casa. Desta forma, segundo a assessoria da polícia, o indivíduo que havia sido detido solicitou que uma adolescente de 16 anos buscasse a arma - a jovem estava no local onde a polícia realizou a abordagem inicial. A adolescente foi acompanhada por outra guarnição da PM até o local indicado pelo suspeito.
Ao entregar a arma, a menor foi comunicada que seria conduzida também à delegacia para prestar depoimento. Neste momento, segundo a polícia, a jovem apresentou resistência e empurrou um policial. Populares então se aglomeram e foi iniciada uma confusão e muita discussão na tentativa de impedir que ela fosse levada, como mostra o vídeo acima.
Na gravação, é possível ver um homem pedindo a todo momento uma "viatura feminina". Enquanto a discussão acontece, outros policiais conversam com as pessoas e a jovem se senta na calçada, sendo cercada por outras pessoas. Quando a situação aparentava caminhar para um entendimento, a confusão volta a aumentar e até um barulho parecido com um tiro pode ser ouvido.
Segundo a nota da PM, um homem proferiu ameaças à equipe "perguntando se sabiam com quem os militares estavam lidando, e que não permitiria que a menor fosse retirada do local. Nesse momento, foi necessário o uso de spray de pimenta para dispersão dos populares, sendo que a adolescente foi retirada das mãos dos policiais e acabou levada pelos moradores".
"Após a dispersão das pessoas, o homem que havia feito ameaças aos policiais pediu desculpas aos militares e se disse arrependido pelas ofensas proferidas". Por fim, diz o comunicado da polícia, que "ele não apresentou resistência e foi levado ao DPJ juntamente com o jovem de 22 anos".

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