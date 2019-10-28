Droga, dinheiro, arma e munição apreendidos pela PM Crédito: Divulgação/PMES

Your browser does not support the audio element. Primos tentam fugir da PM, batem em 5 veículos e acabam presos no ES

Um homem foi preso e o primo dele, um adolescente de 15 anos, foi apreendido com arma, dinheiro e drogas após serem perseguidos pela polícia e provocarem acidentes com cinco veículos na madrugada desta segunda-feira (28) no bairro Vila Palestina, em Cariacica

Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem estava armado dentro de um veículo Cruze branco e estaria ameaçando pessoas na Rua das Cruzadas, no bairro Vila Palestina. Policiais foram ao local e encontraram o carro em frente a um bar.

Segundo a PM, quando faria a abordagem, os militares perceberam que o homem jogou uma arma pela janela e tentou fugir com o Cruze. Na fuga, ele bateu em quatro carros e uma moto que estavam estacionados na via. Ainda assim, ele acabou abordado.

Cruze apreendido pela Polícia Militar Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Dentro do veículo, debaixo do banco do motorista, foi encontrada uma sacola com 104 papelotes de cocaína e R$ 540. Do lado de fora, próximo ao local onde o carro estava, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 com numeração raspada e um carregador com 21 munições intactas.

De acordo com a ocorrência policial, após ser detido, o homem revelou que é gerente do tráfico de drogas no bairro Oriente, no mesmo município, e que o dinheiro havia sido recolhido após a venda de entorpecentes. Na casa do suspeito, os PMs apreenderam R$ 5.629.