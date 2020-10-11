PRF recupera veículo roubado na BR 101, em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite deste sábado (10), um veículo com restrição de furto/roubo em Linhares. Agentes realizavam uma fiscalização, dentro da Operação Nossa Senhora Aparecida, no quilômetro 152 da BR 101, quando abordaram um veículo com três ocupantes.
Na abordagem, a equipe fez uma vistoria e a identificação do veículo. Nesse momento, constataram que a numeração do chassi apresentava sinais de adulteração. O veículo estava com restrição de furto/roubo e a ocorrência teria acontecido há 3 anos, em abril de 2017.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Linhares.