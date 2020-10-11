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Operação Nossa Senhora Aparecida

PRF recupera veículo roubado na BR 101, em Linhares

O veículo estava com restrição de furto/roubo e a ocorrência teria acontecido há 3 anos. O condutor e o carro foram encaminhados para a delegacia

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 11:38
Veículo com restrição de furto e roubo foi recuperado pela PRF em Linhares Crédito: PRF-ES | Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite deste sábado (10), um veículo com restrição de furto/roubo em Linhares. Agentes realizavam uma fiscalização, dentro da Operação Nossa Senhora Aparecida, no quilômetro 152 da BR 101, quando abordaram um veículo com três ocupantes.

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Na abordagem, a equipe fez uma vistoria e a identificação do veículo. Nesse momento, constataram que a numeração do chassi apresentava sinais de adulteração. O veículo estava com restrição de furto/roubo e a ocorrência teria acontecido há 3 anos, em abril de 2017.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Linhares.

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