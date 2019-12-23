Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização na BR 101

PRF recupera carro roubado no ano passado em Cariacica

Durante abordagem, o motorista do carro apresentou nervosismo e mostrou o documento em nome de outra pessoa. Policiais constataram sinais de adulteração e restrição de roubo para o carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 14:46

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 14:46

PRF recupera veículo roubado e apreende documento falso na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Durante uma fiscalização de combate à criminalidade no Km 290 da BR 101, em Cariacica, neste domingo (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo roubado no município no ano passado. Na abordagem, o motorista do veículo Ford Ecosport mostrou um documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso. 
O condutor do carro apresentou nervosismo e mostrou o documento em nome de outra pessoa, informando que estava regularizado. De acordo com a PRF, foi realizada uma vistoria no veículo e os policiais constataram sinais de adulteração e restrição de roubo para o carro, ocorrido no município de Cariacica em 29 dezembro de 2018. 
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pertencia a um lote de documentos roubados no Estado de São Paulo. O condutor, o documento e veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
Com informações da Polícia Rodoviária Federal

Veja Também

PRF apreende caminhão carregado com chapas de granito na BR 101

Cadela da PRF-ES que morreu de ataque cardíaco terá cremação especial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados