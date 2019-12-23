PRF recupera carro roubado no ano passado em Cariacica

Durante uma fiscalização de combate à criminalidade no Km 290 da BR 101, em Cariacica, neste domingo (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo roubado no município no ano passado. Na abordagem, o motorista do veículo Ford Ecosport mostrou um documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso.
O condutor do carro apresentou nervosismo e mostrou o documento em nome de outra pessoa, informando que estava regularizado. De acordo com a PRF, foi realizada uma vistoria no veículo e os policiais constataram sinais de adulteração e restrição de roubo para o carro, ocorrido no município de Cariacica em 29 dezembro de 2018.
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pertencia a um lote de documentos roubados no Estado de São Paulo. O condutor, o documento e veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
Com informações da Polícia Rodoviária Federal