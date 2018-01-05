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Na Serra

PRF apreende drogas com quatros pessoas em carro na BR 101

A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (04), na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 13:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 13:32

Durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (04), na BR 101, na Serra, foram apreendidos aproximadamente 200 gramas de crack, 95 gramas de cocaína e 14 gramas de maconha em um veículo Kia Cerato, ocupado por quatro pessoas.
Entorpecentes apreendidos dentro de veículo, na Serra, ES Crédito: Reprodução
Segundo a PRF, quando questionados sobre a procedência das substâncias encontradas, um dos passageiros alegou que comprou os entorpecentes em Vitória, pelo valor aproximado de R$ 3.000, e que as drogas seriam levadas para Itarana. Todos os indivíduos foram encaminhados ao DPJ de Laranjeiras.

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