PRF apreende drogas com quatros pessoas em carro na BR 101

Durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (04), na BR 101, na Serra, foram apreendidos aproximadamente 200 gramas de crack, 95 gramas de cocaína e 14 gramas de maconha em um veículo Kia Cerato, ocupado por quatro pessoas.

Segundo a PRF, quando questionados sobre a procedência das substâncias encontradas, um dos passageiros alegou que comprou os entorpecentes em Vitória, pelo valor aproximado de R$ 3.000, e que as drogas seriam levadas para Itarana. Todos os indivíduos foram encaminhados ao DPJ de Laranjeiras.