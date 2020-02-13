PRF apreende 60 sacos de haxixe em abordagem na BR 101, em Cariacica

A sacolinha com o haxixe foi encontrada dentro de um veículo abordado por policiais da PRF, em Cariacica

Indagado sobre a procedência da droga, um dos ocupantes informou ter comprado no Bairro Operário, no mesmo município, pagando a quantia de R$80,00 em cada pacote. Ao todo, o valor total do haxixe apreendido soma quase R$ 5 mil reais.

A droga estava escondida em uma sacola abaixo do carpete atrás do banco do carona do Voyage. Diante dos fatos, os três ocupantes, o veículo e a substância apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia, também em Cariacica.