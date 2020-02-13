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Polícia

PRF apreende 60 sacos de haxixe em abordagem na BR 101, em Cariacica

Policiais abordaram um veículo Voyage no km 296 e, dentro do automóvel, encontraram a droga escondida. Valor dos entorpecentes chega próximo a R$ 5 mil

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 11:37
A sacolinha com o haxixe foi encontrada dentro de um veículo abordado por policiais da PRF, em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
PRF apreende 60 sacos de haxixe em abordagem na BR 101, em Cariacica
Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam três homens que transportavam 60 pacotes com pedaços de haxixe na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (12). Um veículo modelo Voyage foi abordado na altura do KM 296 da rodovia e dentro do carro os policiais encontraram o entorpecente.

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Indagado sobre a procedência da droga, um dos ocupantes informou ter comprado no Bairro Operário, no mesmo município, pagando a quantia de R$80,00 em cada pacote. Ao todo, o valor total do haxixe apreendido soma quase R$ 5 mil reais.
A droga estava escondida em uma sacola abaixo do carpete atrás do banco do carona do Voyage. Diante dos fatos, os três ocupantes, o veículo e a substância apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia, também em Cariacica.

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