PRF apreende 60 sacos de haxixe em abordagem na BR 101, em Cariacica
Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam três homens que transportavam 60 pacotes com pedaços de haxixe na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (12). Um veículo modelo Voyage foi abordado na altura do KM 296 da rodovia e dentro do carro os policiais encontraram o entorpecente.
Indagado sobre a procedência da droga, um dos ocupantes informou ter comprado no Bairro Operário, no mesmo município, pagando a quantia de R$80,00 em cada pacote. Ao todo, o valor total do haxixe apreendido soma quase R$ 5 mil reais.
A droga estava escondida em uma sacola abaixo do carpete atrás do banco do carona do Voyage. Diante dos fatos, os três ocupantes, o veículo e a substância apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia, também em Cariacica.