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Polícia

PRF apreende 20 quilos de cocaína em Ibatiba

Além da droga, policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e munições de vários calibres dentro do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 20:59

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 20:59

Droga foi apreendida em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF
315 munições de diversos calibres, cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo, foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quinta-feira (25). Tudo estava escondido em um Fiat Strada com placas da Bahia que passava pela BR 262, em Ibatiba, região do Caparaó.
Homem foi detido com armas e droga em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF
O material foi encontrado durante fiscalização com foco no combate à criminalidade no Km 159. Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola Taurus, calibre 9 milímetros (de uso restrito), municiada com 14 cartuchos intactos, 201 munições calibre 556 para fuzil, 100 munições calibre 38, e 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando mais de 20 quilos da droga.
O motorista do veículo, um homem de 33 anos, que estava sozinho no momento da abordagem, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba para as providências cabíveis.

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