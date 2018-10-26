PRF apreende 20 quilos de cocaína em Ibatiba

315 munições de diversos calibres, cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo, foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quinta-feira (25). Tudo estava escondido em um Fiat Strada com placas da Bahia que passava pela BR 262, em Ibatiba, região do Caparaó.
O material foi encontrado durante fiscalização com foco no combate à criminalidade no Km 159. Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola Taurus, calibre 9 milímetros (de uso restrito), municiada com 14 cartuchos intactos, 201 munições calibre 556 para fuzil, 100 munições calibre 38, e 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando mais de 20 quilos da droga.
O motorista do veículo, um homem de 33 anos, que estava sozinho no momento da abordagem, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba para as providências cabíveis.