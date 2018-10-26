PRF apreende 20 quilos de cocaína em Ibatiba

O material foi encontrado durante fiscalização com foco no combate à criminalidade no Km 159. Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola Taurus, calibre 9 milímetros (de uso restrito), municiada com 14 cartuchos intactos, 201 munições calibre 556 para fuzil, 100 munições calibre 38, e 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando mais de 20 quilos da droga.