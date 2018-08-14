PRF apreende 19 kg de maconha dentro de mala em ônibus na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19 kg de maconha na manhã desta terça-feira (14). A droga estava sendo transportada em um ônibus que saiu de São Paulo em direção a Vitória.
A apreensão aconteceu quando uma equipe da PRF parou o coletivo no quilômetro 304 da BR 101, em Viana. Após buscas com cães farejadores nos bagageiros externos, constatou-se, no interior de uma mala azul, vários tabletes de maconha.
Identificado, o dono da mala disse que buscou a carga na Rodoviária de Tietê, em São Paulo, e a transportaria para Vitória, no Espírito Santo. Ele iria receber R$ 500,00 pelo deslocamento. O passageiro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas.