Presos por estupro são obrigados por outros detentos a fazer sexo

Presos foram obrigados por colegas de cela a fazer sexo oral dentro de delegacia em Camaçari Crédito: Reprodução

Um vídeo que mostra dois acusados de estuprar e matar uma mulher sendo forçados por outros presos a fazer sexo está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia. Nas imagens, os acusados são obrigados pelos colegas de cela a fazer sexo oral um no outro, além de se agredirem com tapas no rosto, dentro da carceragem da 18ª Delegacia em Camaçari para onde foram levados após o crime. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.

A dupla é acusada de assassinar Juvenal Amaral Neto, 57 anos, e Cristina Amaral, 43. O casal foi encontrado, já em estado de decomposição, em uma cova no quintal da casa em que moravam.

A ação dos colegas de cela seria uma retaliação ao tipo de crime praticado pela dupla, já que os criminosos estupraram a mulher.

Cova onde casal foi encontrado foi cavada no quintal da casa das vítimas Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A OAB-BA emitiu uma nota de repúdio sobre o caso. Disse que a situação evidencia uma "completa ausência das autoridades que deveriam estar fiscalizando e zelando pela ordem e disciplina no ambiente e pela integridade dos custodiados".

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar os fatos.