Presos bandidos que promoviam tiroteios em Carapebus, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Criminosos que promoviam tiroteios pelas ruas do bairro Praia de Carapebus, na Serra, foram parar na cadeia, no início da manhã desta segunda-feira (25). O último bang-bang em plena luz do dia foi na manhã de domingo, segundo a polícia.

Os acusados Fabricio José Lopes da Silva, 32 anos, e Jeferson Bertulane Bulhosa, 23, foram presos durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra. Segundo o delegado Daniel Fortes, a casa de um dos envolvidos foi alvo de muitos disparos no sábado.

Um grupo rival de traficantes da região foi atrás de um dos suspeitos. Eles abriram fogo contra uma casa, atingindo o muro da residência, na noite de sábado. Na manhã de domingo, Fabrício e Jeferson queriam revidar e foram atrás de um dos traficantes que atiraram. Eles percorreram o bairro de carro até encontrar um dos envolvidos próximo ao campo de futebol e atiraram, contou o delegado.

Houve correria e tiros nas ruas do bairro. O alvo era um adolescente que estava acompanhado de outros dois amigos. O grupo escapou após pular muros de casas para escapar da perseguição e dos tiros.

Nesta segunda-feira (25), após o trabalho de investigação, a equipe da DCCV identificou como autor dos disparos Fabrício e Jeferson. Uma pistola calibre 380 de Fabricação Tcheca, com 15 munições, foi apreendida com os suspeitos. A dupla foi autuada em flagrante, três vezes, pelos crimes de tentativa de homicídio.

MAIS PRESOS

A operação da DCCV Serra percorreu mais dois bairros. Um deles foi Jardim Primavera onde foi detido o morador de rua Marcelo Augusto Ramos Schultz, 41 anos. Ele é apontado como autor da morte do também morador de rua Ubiracy Elias Barbosa Machado, encontrado morto no início da manhã domingo. Uma briga entre os dois envolvidos fez com que Marcelo desse uma paulada na cabeça de Ubiracy, que morreu dentro de uma casa. Na delegacia, Marcelo confessou o crime e foi autuado em flagrante pelo de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

Também foi parar atrás das grades, dessa vez no bairro Novo Horizonte, os amigos Flávio Silva Rosa, 26, Leoni Santos da Conceição, 22, e Lisandro Souza Santos, 20. O trio possuía mandando de prisão em aberto pela morte de Nivaldo Carvalho dos Santos, executado em janeiro deste ano na frente da família. O motivo era a briga pelo domínio do tráfico de drogas na região.