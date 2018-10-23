Preso traficante que deu tiro de escopeta em pintor na Serra

A Polícia Civil colocou fim ao reinado de Thiago de Souza Martins, 30 anos, à frente do tráfico de drogas do bairro José de Anchieta, na Serra. Ele foi preso por tentar matar um pintor com um tiro de escopeta calibre 12 na cabeça. A vítima passou 40 dias internada e sobreviveu.
Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, o chefe do tráfico do bairro, Rafael Pereira Jorge, foi morto pelas mãos de traficantes rivais de Jardim Tropical, em outubro de 2017, e aumentou o atrito entre as duas facções. O posto de chefe de tráfico de José de Anchieta foi herdado, inicialmente, pelo primo dele, Leandro Avelar Pereira. Mas a ligação dele com crimes o levou para a cadeia ao ser preso pela própria equipe da DHPP.
A nova vaga aberta no poder do tráfico de José de Anchieta foi sucedida, então, pelo procurado da polícia Thiago de Souza. Desde a morte de Rafael, foram feitos ataques de ambos os grupos.
Thiago, que integrava o grupo de Rafael em José de Anchieta, foi até Jardim Tropical e escolheu, aleatoriamente, um alvo para matar, em novembro de 2017. A vítima não tinha relação com o tráfico, foi escolhida por morar em outro bairro. Tentaram tirar uma vida de um inocente, afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP.
O pintor baleado passou 40 dias internado no Hospital Jayme dos Santos, na Serra, e conseguiu sobreviver ao ataque criminoso. As investigações da DHPP Serra levaram à identificação de Thiago como autor. Na tarde desta segunda-feira (22), ele foi localizado pela equipe da DHPP próximo à casa da mãe dele, em José de Anchieta. Como o processo já corre na Justiça, Thiago já é réu no processo de acusação de tentativa de homicídio qualificada por impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe.
Ao final do dia, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana onde aguarda audiência de julgamento.