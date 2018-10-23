Preso traficante que deu tiro de escopeta em pintor na Serra

O pintor baleado passou 40 dias internado no, na Serra, e conseguiu sobreviver ao ataque criminoso. As investigações da DHPP Serra levaram à identificação de Thiago como autor. Na tarde desta segunda-feira (22), ele foi localizado pela equipe da DHPP próximo à casa da mãe dele, em José de Anchieta. Como o processo já corre na Justiça, Thiago já é réu no processo de acusação de tentativa de homicídio qualificada por impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe.