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Linhares

Preso suspeito de abusar de crianças em ações de igreja evangélica no ES

De acordo com a polícia, o suspeito teria abusado de pelo menos quatro crianças, desde 2012. Ele atuava em uma igreja evangélica contando histórias e dando aulas de música para as crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:32

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:32

Todos os casos estão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares
Homem de 30 anos é preso em Linhares acusado de abusar sexualmente de crianças. Crédito: Leonardo Goliver
Um homem de 30 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria abusado de pelo menos quatro crianças e os crimes vêm sendo registrados desde 2012. Segundo as investigações, o homem se aproveitava de atividades no meio evangélico para se aproximar das vítimas e cometer os abusos.
De acordo com a polícia, o suspeito estava há 17 anos no ministério infantil de uma denominação evangélica presente em todo o município de Linhares, contando histórias e dando aulas de música para as crianças. As atividades também eram desenvolvidas em escolas do município.
"As vítimas frequentavam a casa do autor para participar de atividades com outras crianças, além de viajarem como ele, sob o argumento de que as promoveria como cantoras nas igrejas", relatou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares , delegada Gabriella Zaché.

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Durante as investigações, a delegada descobriu que o suspeito aproveitava esses momentos para abusar sexualmente das crianças.
"As vítimas relatam que ele lhes dava banho, as deixava nuas sobre a cama, passava a mão em suas partes íntimas, além de pedir que as crianças tocassem seu órgão sexual. Até o momento, identificamos quatro vítimas."
Gabriella Zaché - Delegada da  DPCAI de Linhares
De acordo com a polícia, o homem foi preso na última quinta-feira (23), em cumprimento de mandado de prisão preventiva e já foi encaminhado ao sistema prisional. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável e a delegada acredita que novas vítimas ainda podem surgir.

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