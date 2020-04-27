Preso suspeito de abusar de crianças em ações de igreja evangélica no ES

Homem de 30 anos é preso em Linhares acusado de abusar sexualmente de crianças. Crédito: Leonardo Goliver

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Linhares , Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria abusado de pelo menos quatro crianças e os crimes vêm sendo registrados desde 2012. Segundo as investigações, o homem se aproveitava de atividades no meio evangélico para se aproximar das vítimas e cometer os abusos.

De acordo com a polícia, o suspeito estava há 17 anos no ministério infantil de uma denominação evangélica presente em todo o município de Linhares, contando histórias e dando aulas de música para as crianças. As atividades também eram desenvolvidas em escolas do município.

"As vítimas frequentavam a casa do autor para participar de atividades com outras crianças, além de viajarem como ele, sob o argumento de que as promoveria como cantoras nas igrejas", relatou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares , delegada Gabriella Zaché.

Durante as investigações, a delegada descobriu que o suspeito aproveitava esses momentos para abusar sexualmente das crianças.

"As vítimas relatam que ele lhes dava banho, as deixava nuas sobre a cama, passava a mão em suas partes íntimas, além de pedir que as crianças tocassem seu órgão sexual. Até o momento, identificamos quatro vítimas." Gabriella Zaché - Delegada da DPCAI de Linhares