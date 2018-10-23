Preso por invadir casa de guarda municipal, ladrão faz 'joinha'

Carlos Eduardo Klem da Conceição, 25 anos, faz joinha ao ser preso Crédito: Divulgação | PM

Preso após invadir a casa de um guarda municipal de Vitória, Carlos Eduardo Klem da Conceição, 25 anos, parece não ter ficado preocupado com a prisão. Algemado no banco da 4ª Delegacia Regional, em Cariacica , ele posou para foto e, debochado, ainda fez um joinha para os militares.

Carlos Eduardo foi flagrado pelo guarda municipal, dentro da casa dele, por volta das 4h40, no bairro Tiradentes, em Cariacica. Ele tentava furtar objetos, mas acabou sendo rendido e preso. E a ousadia do bandido não parou só na pose para a foto não, no momento em que foi descoberto dentro da residência, ele vestia a camisa do uniforme da vítima, que é da Corporação.

O ladrão ainda tentou explicar a invasão. O mais surpreendente foi encontrar ele vestido com o meu uniforme. Ele foi bem cara de pau e disse que não estava tentando roubar nada, que só entrou na minha casa para pedir ajuda. Mas, arrombou a porta da minha casa e estava revirando minhas coisas. Que ajuda era essa?, questiona o guarda municipal, de 43 anos.