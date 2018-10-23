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Deboche

Preso por invadir casa de guarda municipal, ladrão faz 'joinha'

Carlos Eduardo Klem foi preso em flagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 18:58

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 18:58

Carlos Eduardo Klem da Conceição, 25 anos, faz joinha ao ser preso Crédito: Divulgação | PM
Preso após invadir a casa de um guarda municipal de Vitória, Carlos Eduardo Klem da Conceição, 25 anos, parece não ter ficado preocupado com a prisão. Algemado no banco da 4ª Delegacia Regional, em Cariacica, ele posou para foto e, debochado, ainda fez um joinha para os militares.
Carlos Eduardo foi flagrado pelo guarda municipal, dentro da casa dele, por volta das 4h40, no bairro Tiradentes, em Cariacica. Ele tentava furtar objetos, mas acabou sendo rendido e preso. E a ousadia do bandido não parou só na pose para a foto não, no momento em que foi descoberto dentro da residência, ele vestia a camisa do uniforme da vítima, que é da Corporação.
> Bandidos rendem mais de 10 passageiros em Vitória
O ladrão ainda tentou explicar a invasão. O mais surpreendente foi encontrar ele vestido com o meu uniforme. Ele foi bem cara de pau e disse que não estava tentando roubar nada, que só entrou na minha casa para pedir ajuda. Mas, arrombou a porta da minha casa e estava revirando minhas coisas. Que ajuda era essa?, questiona o guarda municipal, de 43 anos.
O criminoso foi autuado por tentativa de furto e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
> Leia mais matérias de Polícia

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