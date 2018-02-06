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Polícia

Preso líder de quadrilha que roubava cargas no Espírito Santo

Um quarto integrante da organização criminosa está foragido; a polícia pede ajuda da população e denúncias podem ser feitas pelo 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 17:30

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 17:30

Anderson Augusto de Oliveira Matos, 44, foi preso no bairro Santa Mônica, no município de Vila Velha Crédito: Sesp | Divulgação
Foi preso na manhã desta terça-feira (6) o líder de uma organização criminosa que atuava roubando cargas no Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, Anderson Augusto de Oliveira Matos, 44 anos, foi preso no bairro Santo Mônica, em Vila Velha.
Segundo o delegado Nilton Abdala, a quadrilha tinha como preferência cargas de cosméticos, e, geralmente, fazia os motoristas reféns durante a ação. "Um indivíduo abordava o transporte enquanto outros dois seguiam num carro atrás. Para realizar o transbordo, ele colocava uma venda no motorista e mantinha a vítima de refém. O último integrante ficava à espera dos outros três comparsas num veículo de fuga", explicou o delegado.
> Leia mais matérias de Polícia
A quadrilha era composta por quatro integrantes, três já presos. Agora, a polícia pede ajuda para encontrar o quarto criminoso, que está foragido. Quem tiver informações sobre Valteir de Jesus Azeredo, 31 anos, pode acionar o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
Valteir de Jesus Azeredo, 31, está foragido, segundo a Secretaria de Estado da Segurança, acusado de fazer parte de quadrilha de roubo a cargas no ES Crédito: Sesp | Divulgação

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