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Violência

Preso homem acusado de estuprar e tentar matar mulher em Nova Venécia

O estupro aconteceu na quarta-feira (22), na zona rural do município. Suspeito confessou o crime e disse que agrediu a vítima e só foi embora quando acreditou que ela estava morta

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 15:40
Mulher foi estuprada em cafezal de Nova Venécia Crédito: Erick Possati/Arquivo GZ
Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar em Águia Branca acusado de estuprar e tentar matar uma mulher de 29 anos no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, Noroeste do Estado, na última quarta-feira (22). O suspeito confessou o crime que chocou os moradores da região. A vítima está internada.
De acordo com tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, comandante do 2º Batalhão, o acusado confessou que estuprou e agrediu a mulher com socos e chutes. Ele ainda disse para os policiais, durante a prisão, que tentou esmagar a vítima. Quando acreditou que ela estava morta, o homem voltou para a casa dele, no Córrego do Café, em Águia Branca.
Policiais encontraram a mulher em uma lavoura de café, em estado grave. Mesmo muito debilitada, ela conseguiu contar quem era o autor do crime. Ela foi encaminhada para um hospital de Barra de São Francisco e está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).
Os militares realizaram buscas na região e localizaram o acusado em uma propriedade rural no Córrego Taquaraçu, em Águia Branca. Ele confessou o crime e contou detalhes de como tentou matar a mulher. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Nova Venécia com pequenas lesões no corpo por causa da luta corporal com a vítima.
De acordo com o pai da vítima, ela tinha ido a Barra de São Francisco na quarta-feira para buscar documentos do filho dela. Testemunhas viram quando a mulher teria encontrado com o suspeito em um bar. Por volta das 21h30, os dois saíram do local de moto. O crime aconteceu pouco depois, às 22 horas. O nome do suspeito não foi informado. Já o nome da vítima não será divulgado para preservá-la.

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