Preso homem acusado de estuprar e tentar matar mulher em Nova Venécia

Mulher foi estuprada em cafezal de Nova Venécia Crédito: Erick Possati/Arquivo GZ

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar em Águia Branca acusado de estuprar e tentar matar uma mulher de 29 anos no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, Noroeste do Estado, na última quarta-feira (22). O suspeito confessou o crime que chocou os moradores da região. A vítima está internada.

De acordo com tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, comandante do 2º Batalhão, o acusado confessou que estuprou e agrediu a mulher com socos e chutes. Ele ainda disse para os policiais, durante a prisão, que tentou esmagar a vítima. Quando acreditou que ela estava morta, o homem voltou para a casa dele, no Córrego do Café, em Águia Branca.

Policiais encontraram a mulher em uma lavoura de café, em estado grave. Mesmo muito debilitada, ela conseguiu contar quem era o autor do crime. Ela foi encaminhada para um hospital de Barra de São Francisco e está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Os militares realizaram buscas na região e localizaram o acusado em uma propriedade rural no Córrego Taquaraçu, em Águia Branca. Ele confessou o crime e contou detalhes de como tentou matar a mulher. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Nova Venécia com pequenas lesões no corpo por causa da luta corporal com a vítima.