Preso ex-presidente de sindicato que atirou contra colegas no ES

PCES prende sindicalista suspeito de tentar matar duas pessoas em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil até o paradeiro de José Pansini, 47 anos, suspeito de tentar matar duas pessoas em São Torquato, Vila Velha, no dia 15 de junho. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

"O suspeito foi encontrado no município de Guarapari em um condomínio de chácaras. Ao avistar a polícia, Pansini tentou empreender em fuga, no entanto sem sucesso, tendo sido capturado pelos policiais que faziam o cerco no local", explicou o delegado adjunto da DHPP Vila Velha, Daniel Belchior.

José Pansini será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana. "Esta prisão demonstra o quanto a contribuição da sociedade é importante para o trabalho da polícia. Qualquer denúncia anônima pode ser feita pelo Disque-denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. as informações são apuradas e verificadas, e resultam em criminosos presos e crimes solucionados", destacou o delegado.

O CRIME

As duas vítimas da tentativa de homicídio eram integrantes do Sindicarnes. O momento exato dos disparos foi flagrado em foto por uma delas.

De acordo com o delegado Daniel Belchior, titular da DHPP de Vila Velha, as duas vítimas iniciaram uma investigação por conta própria sobre a gestão de Pancini no Sindicarnes. Os dois funcionários chegaram a denunciar formalmente no MP sobre supostos atos ilícitos praticados pelo acusado, como desvio de dinheiro, por exemplo.

"No dia do crime, as vítimas estavam dentro do carro fazendo um levantamento dos patrimônios do Sindicato para reunir provas para denúncia. Foi quando viram o Pancini em um bar de São Torquato e decidiram fazer uma foto. O ex-presidente, que já sabia estar sendo denunciado pelos funcionários, viu os dois no veículo e atirou. O momento foi flagrado pela foto das vítimas", lembrou o delegado.

Belchior afirmou que vários disparos acertaram a lataria do carro, mas nenhuma vitima foi atingida. Após a ação, os funcionários fugiram do local e procuraram a DHPP. O acusado fugiu.