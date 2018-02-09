Maníaco das bikes

Preso bandido acusado de roubar centenas de bicicletas em Vitória

Cássio Uliana foi detido na Praia do Canto, e confessou à polícia ter roubado mais de 200 bicicletas
Redação de A Gazeta

09 fev 2018 às 18:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 18:06

Cássio DAssumpção Uliana, de 35 anos, confessou os crimes Crédito: Carlos Alberto Silva
Um criminoso foi detido na manhã desta sexta-feira (9), na Praia do Canto, em Vitória, e confessou à polícia ter roubado mais de 200 bikes. A Guarda Municipal viu Cássio DAssumpção Uliana, de 35 anos, circulando e acionou a Polícia Civil, que já estava em busca do bandido. O acusado confessou que já roubou mais centenas de bicicletas em bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi, Enseada do Suá e até mesmo em Vila Velha.
De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Jardim Camburi, Márcio Braga, mais de 20 denúncias de furto de bicicleta já tinham sido feitas contra o acusado. O delegado explicou que um inquérito com quatro vítimas já foi aberto, além de outros cinco que estão sendo investigados e também apontam Cássio como autor dos crimes. Segundo a polícia, a estratégia do criminoso é invadir condomínios para ter acesso às bicicletas.
Ainda segundo Marcio Braga, 80% dos furtos de bicicletas que aconteceram em Jardim Camburi foram cometidos por Cássio. Como o acusado não foi preso em flagrante e não existe um mandado de prisão contra ele, o acusado será liberado nesta sexta-feira (9). O delegado Márcio Braga informou que a polícia já solicitou um mandado de prisão preventiva, porém o documento ainda não foi expedido pela Justiça.
A polícia divulgou uma das imagens que mostram o "maníaco da bicicleta" dentro de um condomínio Crédito: Carlos Alberto Silva
LIBERADO EM JANEIRO
O delegado Márcio Braga informou que Cássio chegou a ser preso no dia 30 de janeiro desse ano após ter roubado outra bicicleta, porém ele foi liberado pela Justiça na audiência de custódia. Nesta ocasião, o acusado não chegou a ficar nem 24 horas na cadeia.

