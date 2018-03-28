Preso acusado de matar colombiano durante briga por causa de selfie

Bar em Vila Velha onde um colombiano foi morto Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Foi preso na manhã desta quarta-feira (28), Edinaldo Lima Almeida, 39, suspeito de assassinar o colombiano Waldyr José Camargo Ospino, 29, no dia 11 de fevereiro em um bar no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O mandado de prisão temporária foi cumprido pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha, sob responsabilidade do delegado Ricardo Almeida.

O suspeito foi preso em casa, no bairro Santos Dumont, também em Vila Velha. Em depoimento, Edinaldo confessou que atirou no colombiano, mas alegou legítima defesa. Ele afirmou que no momento que atirou, estava sendo agredido pela vítima e por amigos da vítima, afirmou o delegado.

De acordo com Ricardo Almeida, as imagens de câmeras de segurança do local mostram que realmente houve uma briga antes do disparo. Ainda segundo o delegado, Edinaldo foi quem começou a discussão e, no momento do disparo, Waldyr segurava o suspeito, mas nãoo agredia.

A vítima estava confraternizando com um grupo de amigos no bar e tirava algumas fotos. Na ocasião, Edinaldo pensou que o rapaz estava tirando fotos de sua companheira, e foi aí que começou a confusão.

O delegado afirmou que ao final do inquérito Edinaldo será indiciado por homicídio qualificado por motivação fútil. O acusado já tem condenação por tráfico de drogas e respondia em liberdade por porte ilegal de armas.

Edinaldo foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

O CASO

O colombiano Waldir José Camargo Ospina, 29 anos, foi assassinado com um tiro na barriga, durante uma discussão dentro de um bar, na madrugada deste domingo (11), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a polícia, a briga teria sido ocasionada por conta de uma foto.

De acordo com informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Waldir estava no bar, localizado na Avenida Santa Leopoldina, acompanhado de um grupo de amigos - todos colombianos - quando por volta da 1 hora, a discussão com um outro cliente do bar começou.

Waldir estava em uma mesa do lado de fora do estabelecimento, na calçada. O outro cliente estava sentado atrás da mesa da vítima, acompanhado de uma mulher. Segundo testemunhas, o atirador ficou irritado com o colombiano, que tirava selfie com os amigos.

O suspeito questionou se a vítima estava tirando fotos dele e os dois começaram a discutir. No meio da confusão, o homem sacou uma arma que levava na cintura e se identificou como policial. Os amigos de Waldir ainda seguraram o atirador por trás e tentaram desarmá-lo, mas não conseguiram.