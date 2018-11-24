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Morro do Cruzamento

Preso acusado de costurar iniciais no calcanhar da companheira no ES

Vítima relata diversos tipos de agressões, além o de tortura cometida pelo companheiro

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 22:21
DEAM - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Vitória ES Crédito: Flávia Rodrigues/ Residência
Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil depois de costurar, no pé da companheira, as iniciais do nome dele com linha e agulha. A jovem, 19 anos, conheceu o rapaz em agosto deste ano e decidiu ir morar com ele. Segundo a vítima, um mês depois ela começou a ser agredida e ameaçada pelo companheiro. Na semana passada, quando ele costurou as iniciais do nome dele no calcanhar dela, a jovem decidiu procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.
> A cada 41 minutos, uma mulher é agredida no ES
De acordo com a delegada Juliana Saadeh, titular da Deam de Vitória, a jovem procurou a polícia no dia 14 deste mês. Ela cansou de sofrer, de apanhar. Sabia que se continuasse com ele, iria morrer, disse.
O nomes dos envolvidos e o bairro onde o casal morava não serão divulgados para preservar a identidade da vítima. Segundo a delegada, a jovem é de Minas Gerais e, logo que chegou ao Estado para morar com familiares conheceu o jovem e decidiu ir para a casa dele. A vítima suspeita que está grávida, mas isso não foi confirmado. Assim que ela prestou depoimento nós a encaminhamos para um abrigo, ela está sob proteção da polícia, contou.
> O emocionante desabafo da mulher que sobreviveu às facadas do ex
Durante o depoimento, a jovem contou que apanhava do companheiro e sempre que ela dizia que iria embora, ele a ameaçava com uma arma de fogo. No pescoço, era possível ver as marcas dos dedos dele, na tentativa de a estrangular.
O acusado foi preso em casa e não reagiu. Ele já está no Centro de Detenção Provisória de Viana.
> Leia mais matérias de Polícia

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