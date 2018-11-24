Preso acusado de costurar iniciais no calcanhar da companheira no ES

DEAM - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Vitória ES Crédito: Flávia Rodrigues/ Residência

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil depois de costurar, no pé da companheira, as iniciais do nome dele com linha e agulha. A jovem, 19 anos, conheceu o rapaz em agosto deste ano e decidiu ir morar com ele. Segundo a vítima, um mês depois ela começou a ser agredida e ameaçada pelo companheiro. Na semana passada, quando ele costurou as iniciais do nome dele no calcanhar dela, a jovem decidiu procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.

De acordo com a delegada Juliana Saadeh, titular da Deam de Vitória, a jovem procurou a polícia no dia 14 deste mês. Ela cansou de sofrer, de apanhar. Sabia que se continuasse com ele, iria morrer, disse.

O nomes dos envolvidos e o bairro onde o casal morava não serão divulgados para preservar a identidade da vítima. Segundo a delegada, a jovem é de Minas Gerais e, logo que chegou ao Estado para morar com familiares conheceu o jovem e decidiu ir para a casa dele. A vítima suspeita que está grávida, mas isso não foi confirmado. Assim que ela prestou depoimento nós a encaminhamos para um abrigo, ela está sob proteção da polícia, contou.

Durante o depoimento, a jovem contou que apanhava do companheiro e sempre que ela dizia que iria embora, ele a ameaçava com uma arma de fogo. No pescoço, era possível ver as marcas dos dedos dele, na tentativa de a estrangular.