Presidiário foragido é preso com arma e drogas em Atílio Vivácqua

Foragido da Justiça é preso com arma e drogas em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um presidiário foragido foi preso com arma, munições, drogas e dinheiro na noite desta quarta-feira (13), no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira, de 30 anos, estava foragido desde o dia 30 de deste ano.

A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia de que Carlos Henrique e outros traficantes do local estariam escondidos dentro de uma casa. Carlos foi localizado e com ele foram apreendidos um revólver calibre .32 com seis munições, 122 pedras de crack, 11 papelotes de cocaína, 14 buchas de maconha, R$296,00 em dinheiro, um artefato explosivo e quatro estojos de munição cal.38.

Os outros comparsas de Carlos Henrique não foram localizados. Ele foi levado para a 7º delegacia e encaminhado para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

FUGA

A fuga de Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira ocorreu no dia 30 de março deste ano por volta das 15 horas. Após o banho de sol, o agente encontrou um buraco na grade do presídio. Carlos e Fábio Soares de Andrade cortaram a cerca de proteção, pularam os muros e conseguiram ter acesso à rua. ocorreu no dia 30 de março deste ano por volta das 15 horas. Após o banho de sol, o agente encontrou um buraco na grade do presídio. Carlos e Fábio Soares de Andrade cortaram a cerca de proteção, pularam os muros e conseguiram ter acesso à rua.

Fábio foi recapturado no dia seis de abril após uma troca de tiros com a Polícia Militar em Atílio Vivácqua. Ele foi atingido por um disparo e com ele foi apreendido um revólver calibre 22. Carlos estava junto com ele e conseguiu fugir. no dia seis de abril após uma troca de tiros com a Polícia Militar em Atílio Vivácqua. Ele foi atingido por um disparo e com ele foi apreendido um revólver calibre 22. Carlos estava junto com ele e conseguiu fugir.