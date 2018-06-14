Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Presidiário foragido é preso com arma e drogas em Atílio Vivácqua

Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira fugiu do presídio no dia 30 de março após um banho de sol

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 15:28
Foragido da Justiça é preso com arma e drogas em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um presidiário foragido foi preso com arma, munições, drogas e dinheiro na noite desta quarta-feira (13), no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira, de 30 anos, estava foragido desde o dia 30 de deste ano.
A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia de que Carlos Henrique e outros traficantes do local estariam escondidos dentro de uma casa. Carlos foi localizado e com ele foram apreendidos um revólver calibre .32 com seis munições, 122 pedras de crack, 11 papelotes de cocaína, 14 buchas de maconha, R$296,00 em dinheiro, um artefato explosivo e quatro estojos de munição cal.38.
Os outros comparsas de Carlos Henrique não foram localizados. Ele foi levado para a 7º delegacia e encaminhado para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
FUGA
A fuga de Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira ocorreu no dia 30 de março deste ano por volta das 15 horas. Após o banho de sol, o agente encontrou um buraco na grade do presídio. Carlos e Fábio Soares de Andrade cortaram a cerca de proteção, pularam os muros e conseguiram ter acesso à rua.
Fábio foi recapturado no dia seis de abril após uma troca de tiros com a Polícia Militar em Atílio Vivácqua. Ele foi atingido por um disparo e com ele foi apreendido um revólver calibre 22. Carlos estava junto com ele e conseguiu fugir. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados