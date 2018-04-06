Presa quadrilha que fez reféns em bar e explodiu banco em Vila Velha

A quadrilha que fez reféns em um bar e explodiu uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada do dia 21 de fevereiro, foi presa pela equipe da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil.

Os bandidos respondem pelos crimes de roubo majorado e organização criminosa.

No dia 3 de março, a Polícia Civil prendeu Alexandre Nani Coutinho, que residia em Ponta da Fruta, mas é de Contagem, em Minas Gerais. Alexandre deu apoio logístico e escondeu as armas utilizadas no crime, que eram alugadas, na casa da namorada. Dois dias depois ele levou as armas, de ônibus, para Belo Horizonte. Alexandre receberia R$ 1 mil pela participação no crime. Ele possui passagem na polícia por furto.

Já no dia 13 de março, em Vila Velha, foi presa a namorada de Alexandre, Lenice dos Santos. Ela tem passagem na polícia por homicídio.

No dia 26 de março, a Polícia Civil prendeu Michael Lima. Ele teria emprestado a casa que abrigou os criminosos que vieram de Belo Horizonte.

No dia 4 de abril, a Polícia Civil prendeu Adilson Basílio de Oliveira, o jacaré, e Geraldo Antônio dos Santos Júnior, em Minas Gerais. Os dois eram especializados em roubo a banco.

Os outros três, Peterson Lucas Freitas, Aba e Fabinho ainda estão foragidos.

Na ocasião do crime, três caixas com dinheiro foram levadas pelos criminosos, segundo informou o delegado Nilton Abdala, da Delegacia de Roubo a Bancos.

De acordo com o delegado, a porta da agência bancária foi arrombada com um pé de cabra grande e que, já dentro do banco, os bandidos foram meticulosamente silenciosos ao instalarem os explosivos. Abdala informa, ainda, que dos oito caixas do banco, três foram arrombados pelos criminosos.

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O CRIME

Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Por volta de 3h30 do dia 21, cinco criminosos fortemente armados e encapuzados renderam clientes de um bar que fica ao lado da agência.

Eles mandaram todos ficar de joelhos e ordenaram que os homens tirassem as camisas para verificar se não havia alguém armado entre os frequentadores do estabelecimento. Em seguida, mandaram que todos os clientes deitassem no chão.

No momentos em que os clientes eram feitos reféns, duas explosões aconteceram na agência. Quem estava no local viu os bandidos saindo do banco com caixas cinzas, que foram colocadas no porta-malas de um Gol prata.

Os criminosos entraram no Gol e fugiram. Um veículo com as mesmas características foi encontrado pela Polícia Militar na estrada do Dique do Rio Jucu, também em Vila Velha. A placa do veículo estava adulterada.

O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar está na agência. O Corpo de Bombeiros também está no local para fazer avaliação do prédio. Investigadores da Delegacia Patrimonial e peritos da Polícia Civil fazem os primeiros levantamentos para colher provas no banco.

O quarteirão onde a agência está localizada foi cercado e a Avenida Santa Leopoldina ficou interditada a partir da escola Agenor Roriz. A via foi liberada por volta das 8h40.

Localização da agência do Banco do Brasil em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução / Google Maps

TIROTEIO E MORTE NA MESMA AGÊNCIA EM 2012

No local, um policial civil usava os serviços bancários enquanto um colega o aguardava do lado de fora em uma viatura descaracterizada. O policial que estava na viatura foi rendido por um dos bandidos e levado para dentro da agência.

Lá, ele fez um sinal para o colega. O outro policial então reagiu e houve troca de tiros. Um dos assaltantes atingidos pelos disparos morreu dentro do banco. Outros dois conseguiram fugir, mesmo baleados, e seguiram até o bairro Gaivotas, vizinho a Coqueiral.

A polícia iniciou uma perseguição na região. Os dois homens abordaram uma família e roubaram o carro em que as vítimas estavam. A técnica em enfermagem Adriana Camargo, 41 anos, viu o momento em que os bandidos roubaram o carro na tentativa de fuga.

Colocaram um revólver na cabeça do rapaz e mandaram a família dele toda sair do carro. Eles saíram e ele ficou desesperado. O pessoal do prédio em frente deu o telefone para ele ligar para a polícia, ele ligou e logo a polícia chegou. A gente sinalizou para a polícia para onde eles tinham ido, eles foram atrás e voltaram avisando que tinham recuperado o carro dele.

Adriana relatou ainda que o momento foi de muita tensão e que um dos bandidos estava ferido no braço e sangrava muito. Após serem presos, os assaltantes receberam atendimento médico.

Com informações de Letícia Gonçalves e Glacieri Carraretto.

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