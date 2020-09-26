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Noite de sexta

Prefeitura e PM interrompem festas irregulares em Vila Velha

Ao menos seis estabelecimentos comerciais foram notificados por causa de aglomeração em ruas da cidade

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 12:20
Fiscalização da Prefeitura de Vila Velha junto com a Polícia Militar em bares e restaurantes durante a pandemia do novo coronavírus por causa de aglomeração
Fiscalização da Prefeitura de Vila Velha junto com a Polícia Militar acabam com festas irregulares durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação
Equipes de fiscalização integrada da Prefeitura de Vila Velha em conjunto com a Polícia Militar notificaram seis estabelecimentos comerciais, na noite desta sexta-feira (26), entre os quais dois postos de gasolina com o objetivo de coibir a realização de festas clandestinas nos locais.
As viaturas da Força Tática do 4º Batalhão da PM e os fiscais iniciaram as ações em um posto de gasolina e a loja de conveniência, em Cobilândia, onde um homem foi assassinado durante uma festa irregular na semana passada.
Um outro posto de combustíveis no bairro de Itaparica também recebeu a visita das equipes policiais e foi notificado preventivamente pelos fiscais de Meio Ambiente, Posturas e Vigilância sanitária.
Em seguida, as equipes seguiram para outros quatro estabelecimentos localizados em Barramares, Ulisses Guimarães e Morada da Barra, que, segundo informações da polícia, faziam festas irregulares.

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Guarnições da Forca Tática da 13ª Cia Independente da Polícia Militar tiveram que fazer a dispersão das pessoas que se aglomeravam nesses locais, além de notificarem os responsáveis para que evitem a realização desses eventos sob pena de autuações e notificações administrativas.
O secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Jr, disse que as fiscalizações em festas clandestinas serão intensificadas para inibir a violência e prevenir ações criminosas.
Nós estamos observando que alguns estabelecimentos privados estão oferecendo condições para a realização dessas festas e que o crime ocorra, justificou o major Valc Rufino do 4º Batalhão da Polícia Militar.
Com informações da Prefeitura de Vila Velha.

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