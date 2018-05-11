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Operação Bravata

Prefeitura de Vitória afasta servidor investigado pela PF

Felipe Vargas é servidor efetivo da Prefeitura de Vitória

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 22:01
A Prefeitura de Vitória informou na tarde desta quinta-feira (10) que afastou das funções o servidor público municipal Felipe Vargas Frauches. Ele é investigado na Operação Bravata, que apura práticas de crime como terrorismo, racismo e ameaça.
"A Prefeitura de Vitória informa que o servidor foi afastado imediatamente do cargo para apuração dos fatos apontados pela Polícia Federal", informou a administração, por meio de nota.
Felipe é servidor efetivo e atuava como assistente administrativo da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Portal da Transparência da prefeitura, ele foi admitido em 2008.
Em depoimento, Felipe Vargas negou qualquer relação com os crimes apurados pela PF. Ele não foi preso. Apenas teve o endereço, de Vila Velha, alvo de mandado de busca e apreensão, determinado pelo juiz federal Marcos Josegrei, da 14ª Vara Federal de Curitiba.
O investigado também contou aos policiais que era apenas membro de comunidades e grupos de discussão na internet que são investigadas. Disse que "alguns elementos" desses grupos compartilhavam "conteúdo racista e discriminatório, bem como relacionados a terrorismo, idéias neonazistas, etc;", mas foram excluídas. Felipe disse que jamais publicou ou reproduziu conteúdos dessa natureza.

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