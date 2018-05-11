Prefeitura de Vitória afasta servidor investigado pela PF

A Prefeitura de Vitória informou na tarde desta quinta-feira (10) que afastou das funções o servidor público municipal Felipe Vargas Frauches. Ele é investigado na Operação Bravata, que apura práticas de crime como terrorismo, racismo e ameaça.

"A Prefeitura de Vitória informa que o servidor foi afastado imediatamente do cargo para apuração dos fatos apontados pela Polícia Federal", informou a administração, por meio de nota.

Felipe é servidor efetivo e atuava como assistente administrativo da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Portal da Transparência da prefeitura, ele foi admitido em 2008.

Em depoimento, Felipe Vargas negou qualquer relação com os crimes apurados pela PF. Ele não foi preso. Apenas teve o endereço, de Vila Velha, alvo de mandado de busca e apreensão, determinado pelo juiz federal Marcos Josegrei, da 14ª Vara Federal de Curitiba.