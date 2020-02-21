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Prefeito de Vitória é vítima de golpe em aplicativo de mensagem

Uma mensagem usando o nome de Luciano Rezende está sendo enviada a pessoas convidando a participar de um grupo de WhatsApp da cidade

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 21:21
Luciano Rezende foi vítima de golpe virtual  Crédito: Reprodução TV Gazeta
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, foi vítima de um golpe virtual nesta semana. O nome dele está sendo usado para mandar mensagens a pessoas convidando a participar de um grupo de WhatsApp da cidade.
"Há uns três dias uma pessoa me procurou com o questionamento do grupo de WhatsApp, que uma pessoa chamada Priscila Rezende tinha mandado mensagem para ela. Eu não tenho assessora com esse nome e logo percebi que poderia se tratar de um golpe", declarou o prefeito. 
Nesta quinta-feira (20), as mensagens voltaram a circular, o que levou Luciano a fazer uma publicação nas redes sociais alertando o golpe. Na postagem, ele mostra o texto que está sendo encaminhado aos moradores de Vitória:
"Olá, Boa Tarde! Sou Priscila Rezende, assessora do prefeito Luciano Rezende. Estou convidando de forma especial e oficia à Sra. (nome da pessoa e CPF) à (sic) participar do novo grupo de whatsapp municipal Cidadãos de Bem e Saúde Para Todos. Seria ótimo ter você conosco! Posso lhe adicionar?"
Luciano postou uma imagem da mensagem encaminhada a moradores de Vitória em nome dele Crédito: Reprodução/Facebook
Luciano pede que as pessoas que recebam a mensagem não respondam ou cliquem em nada. Ele garante que nenhuma mensagem está sendo encaminhada por ele à população.
"Não sou eu, isto é um golpe. Peço que não respondam, porque quem faz isso usa computadores para pegar os dados das pessoas via celular"
Luciano Rezende - Prefeito de Vitória
Por telefone, o advogado de Luciano, Marcelo Nunes, informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Eletrônicos na noite desta quinta-feira. 

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