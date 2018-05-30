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Greve dos caminhoneiros

Prefeito de Brejetuba que atirou contra ônibus paga fiança e é solto

Depois de ser detido, o prefeito passou mal e chegou a ser internado; o valor da fiança não foi divulgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 20:36

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 20:36

Prefeito João do Carmo Dias (PV) foi autuado por embriaguez ao volante e por ter feito disparos com arma de fogo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brejetuba
O prefeito de Brejetuba, João do Carmo Dias (PV), 64 anos, mais conhecido como João Lourenço, foi solto após pagar uma fiança na tarde desta quarta-feira (30). Ele foi detido na noite do último domingo (27) após uma confusão em um ponto de manifestação de caminhoneiros, na BR 262, onde efetuou disparos contra um ônibus que furou o ponto de bloqueio.
Após ter uma alteração de pressão arterial na tarde de segunda-feira (28), João foi internado no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ele teve alta na tarde desta quarta-feira e foi para casa após os advogados pagarem a fiança. O valor não divulgado.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Esta fiança foi arbitrada pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa durante o plantão noturno. De acordo com o advogado do prefeito, Deartagnam de Souza Cabral, o prefeito passa bem e está em casa. O principal agora é que todo desentendimento foi esclarecido e a defesa vai ser feita para mostrar que tudo não passou um equívoco. Da forma que foi levada a situação não foi de fato o que ocorreu durante o momento. Vamos esclarecer durante a instrução do processo', disse.
O delegado Cláudio Rodrigues afirmou que tem 30 dias para concluir o inquérito.
ENTENDA O CASO
O prefeito de Brejetuba, João Lourenço (PV), foi preso após atirar cinco vezes contra um ônibus que se recusou a parar em um ponto de bloqueio da greve dos caminhoneiros na BR 262, perto da divisa com Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Civil do município, João Lourenço estava com amigos participando do protesto dos caminhoneiros, quando se irritou com um ônibus que não parou no ponto de bloqueio. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava embriagado. Ninguém ficou ferido.
 

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