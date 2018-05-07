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Crime

Portuário é encontrado morto em Vila Velha

Sallailes Tavares Santos estava desaparecido desde o último sábado (5), quando saiu de casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:57
Corpo é encontrado em Itaparica, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O corpo do portuário Sallailes Tavares Santos, de 60 anos, foi encontrado em um área de restinga, em Itaparica, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (7), por volta das 15 horas. Ele estava com uma marca de tiro na lateral da cabeça. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (5), quando saiu de casa, no bairro Ataíde, e não voltou mais. Ao Gazeta Online, a irmã dele, Silvia Tavares, confirmou que o corpo era do irmão.
Segundo a polícia, ele foi encontrado por um ciclista que passava pelo local. A área é de difícil acesso e fica a aproximadamente dois quilômetros de estrada de chão. 
> Homem é morto em telhado de casa e criança fica ferida após tiroteio
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde a família deve fazer o reconhecimento formal.
O CASO
Sallailes Tavares Santos desapareceu na tarde deste sábado (05), em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um portuário desapareceu após sair de casa em Ataíde, Vila Velha, por volta de 14 horas de sábado (05). Sallailes Tavares Santos, 60, saiu de casa dizendo que voltava logo, mas não foi mais visto. Na tarde de domingo (06) a família recebeu novas informações: o carro dele, uma Hilux prata, foi achado pela polícia em Viana, em uma estrada de terra próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri.
A irmã de Sallailes, Marcely Santos, relatou à reportagem do Gazeta Online que a esposa do irmão foi a última pessoa a vê-lo. O portuário morava em Ataíde com a mulher e duas filhas. 
A família afirma, também, que Sallailes nunca desapareceu anteriormente e não costumava ir a Viana. Segundo informações passadas pela polícia à família, os aparelhos de DVD e a a bateria do veículo foram levados. A chave do carro foi encontrada em um matagal próximo. 
 

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