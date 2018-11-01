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Vila Nova de Colares

Porteiro é preso por assassinar rapaz a tiros em forró na Serra

Foi na frente de todos os participantes da festa que o porteiro Diego Leite de Souza, o DG, assassinou com quatro tiros Reginaldo dos Santos Carneiro

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 00:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 00:29
Diego Leite de Souza Crédito: Divulgação
Um assassinato no meio de um forró, em Vila Nova de Colares, na Serra, não ficou impune. Foi na frente de todos os participantes da festa que o porteiro Diego Leite de Souza, o DG, de 24 anos, assassinou com quatro tiros Reginaldo dos Santos Carneiro. O crime foi em maio deste ano. 
Diego é apontado como gerente do 'Bando da Fartura', o BDF, uma das gangues de traficantes que age no bairro. Segundo as apurações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra, Diego assassinou Reginaldo após esbarrar com ele na rua em frente a um forró.
O acusado viu Reginaldo passando de moto em frente ao forró, por isso entrou no local onde acontecia a festa. A vítima também viu o desafeto, parou o veículo e também entrou no estabelecimento, afirmou o delegado Daniel Fortes.
Dentro do forró, Diego conseguiu surpreender a vítima pelas costas e a chamou. Antes que Reginaldo pudesse reagir, o suspeito abriu fogo contra a vítima. Um dos tiros atingiu o braço quando o alvo tentou se defender. Ao perceber que não estava morto, Diego fez mais três tiros no rosto da vítima que morreu no local, em meio à festa.
A moto usada por Reginaldo para chegar ao local e uma arma que estaria com ele no momento do crime não foram encontradas. A polícia acredita que tenham sido levadas por Diego. ´
O suspeito foi preso na noite de terça-feira, no meio da Rua Iguatemi, em Vila Nova de Colares, durante Instrução de Serviço Operacional (Iseo) da DHPP Serra. Já vínhamos monitorando ele e acabamos o encontrando assim que chegamos a uma das ruas usada pelo bando dele, informou o delegado.
Em depoimento à polícia, ele confessa o crime dá detalhes sobre como aconteceu. Porém, a motivação é bem diferente da apurada pela polícia. Diego diz que foi ameaçado por Reginaldo após uma discussão, dias antes do crime, por andar em alta velocidade na rua onde havia crianças. Para a polícia, porém, as investigações apontam que Diego pegou uma carga de drogas com Reginaldo e só pagou a metade. O calote fez com que Reginaldo ameaçasse Diego.
O acusado foi preso em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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