Porteiro é preso acusado de cometer estupros em Cariacica

Claudeci do Amor Divino, de 47 anos, foi preso em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), com o apoio da Polícia Militar, prendeu no último sábado (23) o porteiro Claudeci do Amor Divino, de 47 anos, acusado de cometer pelo menos dez estupros em Cariacica.

De acordo com a polícia, o suspeito abordava as vítimas em Vitória e Vila Velha, em um veículo Corsa Sedan preto, e dizia que era motorista de aplicativo ou oferecia carona. Em alguns crimes, ele já intimidava as mulheres com uma arma falsa e obrigava a entrar no carro, onde elas eram levadas para o bairro Tucum, em Cariacica. Ele abandonava as vítimas no local do estupro e ainda explicava como sair da região.

Na madrugada do último sábado (23), ele foi detido após passar por uma área com o Cerco Eletrônico  sistema eletrônico de monitoramento de veículos. Ele foi identificado pela Guarda Municipal de Vitória e os agentes comunicaram à Delegacia da Mulher. A Polícia Militar também foi acionada e seguiu em direção ao veículo, que foi abordado no bairro Jardim América, em Cariacica.

Claudeci estava com uma flanela no pescoço, no qual algumas vítimas descreveram que ele usava para tapar o rosto no momento dos estupros. No veículo foram encontrados uma arma falsa e algumas flanelas, que, segundo a polícia, seriam usadas para cometer um novo crime.

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De acordo com a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cariacica, Fernanda Diniz, as investigações contra o acusado começaram em abril do ano passado. "Com o passar das investigações, nós começamos a fazer um perfil desse suspeito, a verificar os modos operantes que ele utilizava, como por exemplo, as características do carro, que era um carro preto. Muitas vítimas reconheceram o aerofólio, um engate, que foi reconhecido inclusive numa imagem de videomonitoramento de Vitória. Então com base em todas essas características, nós começamos a procurar algum indivíduo que pudesse estar utilizando desse veículo", explicou.

Claudeci foi reconhecido por dez mulheres e uma testemunha. Segundo a polícia, há pelo menos onze registros semelhantes ao caso, mas acredita-se que o acusado tenha feito mais vítimas.