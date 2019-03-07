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Agressão

'Por várias ela pediu para ele parar', conta irmão de Jane Cherubim

Na manhã desta quinta, Salvador Cherobin fiz um desabafo emocionado e contou outras perdas da família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2019 às 16:34

Publicado em 07 de Março de 2019 às 16:34

Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram
A cada dia, os detalhes sobre a agressão à vendedora Jane Cherubim, em Dores do Rio Pedro, Região do Caparaó, aparecem. Como a vítima começa, devagar, a se recuperar, a família fica sabendo o que aconteceu na madrugada de segunda-feira (04), após o casal sair do trabalho em uma choperia.
Nesta quinta-feira (07), em entrevista à Rádio CBN Vitória, um dos irmãos da vendedora, o representante comercial Salvador Cherobin falou sobre as primeiras palavras da irmã após o crime.
Ela já confirmou que foi ele. Confirmou que, por várias vezes, pediu a ele para parar com aquilo, porque ele ia matá-la. Ela pediu a ele para parar, mas ele não obedecia. Insistiu, insistiu e chegou aonde chegou
Salvador Cherobin
Salvador contou também que Jane abriu os olhos nesta quarta. "Ontem à noite, com a ajuda de um enfermeiro, ela conseguiu abrir os olhos. Ela estava muito triste porque não conseguia visualizar nada desde segunda-feira. Isso estava deixando ela muito preocupada e triste".
> Jonas do Amaral deve ser preso nas próximas horas, diz delegado-geral
Os olhos dela caíam lágrimas de sangue nas laterais. Estava muito inchado. Pra nós, pra ela, foi motivo de muita alegria. A recuperação vem seguindo bem, o atendimento no hospital tem sido excelente. Tenho muito que agradecer às pessoas que estão nos ajudando.
Salvador Cherobin
FRIEZA AO MANDAR ÁUDIO 
A frieza de Jonas, que é considerado foragido da Justiça, ao enviar um áudio para a sogra, foi comentada pelo irmão. "Isso (o áudio) gerou um desespero enorme. A minha mãe tem 67 anos, há duas semanas estava internada com uma arritmia forte. Pra nós, além disso, gerou uma preocupação a mais. Tivemos que ter um cuidado todo especial para levá-la até a Jane, porque a cena era muito forte de ser ver".
"SINTO A DOR DOS MEUS PAIS"
Salvador contou à reportagem do Gazeta Online que sente a dor dos pais e citou outras perdas.
Somos uma família de cinco irmãos. Minha mãe perdeu minha irmã Alcione quando tinha 14 anos de leucemia. Após uns poucos anos, perdeu meu irmão, Paulo, com infarto, aos 29 anos. Daí a potencialização de tudo, somos muito unidos. Irmãos, pais, cunhadas. E até pouco tempo o Jonas estava neste ciclo
Sobre a mãe, o representante diz que ela virou uma rocha. "Arrumou força aonde não tinha. Chora, mas firme no cuidado com a filha".
Em relação ao sentimento que nutre diante de tudo que estão vivendo, Salvador fala:
Nada de ódio, apenas de revolta e apenas pelo Jonas e pelo fato em si
Irmão da vítima

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