'Por várias ela pediu para ele parar', conta irmão de Jane Cherubim

Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram

A cada dia, os detalhes sobre a agressão à vendedora Jane Cherubim , em Dores do Rio Pedro, Região do Caparaó, aparecem. Como a vítima começa, devagar, a se recuperar, a família fica sabendo o que aconteceu na madrugada de segunda-feira (04), após o casal sair do trabalho em uma choperia.

Nesta quinta-feira (07), em entrevista à Rádio CBN Vitória, um dos irmãos da vendedora, o representante comercial Salvador Cherobin falou sobre as primeiras palavras da irmã após o crime.

Ela já confirmou que foi ele. Confirmou que, por várias vezes, pediu a ele para parar com aquilo, porque ele ia matá-la. Ela pediu a ele para parar, mas ele não obedecia. Insistiu, insistiu e chegou aonde chegou Salvador Cherobin

Salvador contou também que Jane abriu os olhos nesta quarta. "Ontem à noite, com a ajuda de um enfermeiro, ela conseguiu abrir os olhos. Ela estava muito triste porque não conseguia visualizar nada desde segunda-feira. Isso estava deixando ela muito preocupada e triste".

Os olhos dela caíam lágrimas de sangue nas laterais. Estava muito inchado. Pra nós, pra ela, foi motivo de muita alegria. A recuperação vem seguindo bem, o atendimento no hospital tem sido excelente. Tenho muito que agradecer às pessoas que estão nos ajudando. Salvador Cherobin

FRIEZA AO MANDAR ÁUDIO

"SINTO A DOR DOS MEUS PAIS"

Salvador contou à reportagem do Gazeta Online que sente a dor dos pais e citou outras perdas.

Somos uma família de cinco irmãos. Minha mãe perdeu minha irmã Alcione quando tinha 14 anos de leucemia. Após uns poucos anos, perdeu meu irmão, Paulo, com infarto, aos 29 anos. Daí a potencialização de tudo, somos muito unidos. Irmãos, pais, cunhadas. E até pouco tempo o Jonas estava neste ciclo

Sobre a mãe, o representante diz que ela virou uma rocha. "Arrumou força aonde não tinha. Chora, mas firme no cuidado com a filha".

Em relação ao sentimento que nutre diante de tudo que estão vivendo, Salvador fala: