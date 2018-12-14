Polícias do ES investigam vídeos de bandidos que ostentam armas

Polícias do ES investiga vídeos de bandidos que ostentam armas Crédito: Reprodução

As Polícias Civil e Militar estão investigando vídeos que estão circulando em grupos de redes sociais em que suspeitos ostentam armas e convocam grupos rivais para um possível combate. As imagens teriam sido gravadas no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Além de ostentar armas em plena luz do dia, os suspeitos monitoram as ruas do bairro em motocicletas gritando frases como rolezinho só lazer, tá dois, brota desgraça.





Na linguagem do crime, "tá dois" significa que a região está sob o controle dos criminosos, dominada. A gíria "brota" significa "aparece". Além dos vídeos que estão sendo repassado nas redes sociais, há fotografias de armas e ainda outras gravações, onde suspeitos afirmam os cria tão fazendo a ronda.

Nesse segundo vídeo, o homem que não mostra o rosto exibe uma arma e os companheiros que o acompanham na ronda. A pé pelas ruas do bairro, ele exibe a arma e ameaça: "É os cria, brota aí. É o bonde mete bala".





Procuradas, as polícias Civil e Militar informaram por nota que as inteligências monitoram atividades criminosas em todos os ambientes. "O trabalho é realizado de modo sigiloso, o vídeo já é alvo de investigações e há ações para identificar o suspeito nas imagens".

A nota completa ainda que a população pode fazer denúncias no Disque-Denúncia, através do telefone 181, com a garantia de sigilo. Denúncias também podem ser feitas pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.