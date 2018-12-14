Polícias do ES investigam vídeos de bandidos que ostentam armas

As Polícias Civil e Militar estão investigando vídeos que estão circulando em grupos de redes sociais em que suspeitos ostentam armas e convocam grupos rivais para um possível combate. As imagens teriam sido gravadas no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Além de ostentar armas em plena luz do dia, os suspeitos monitoram as ruas do bairro em motocicletas gritando frases como rolezinho só lazer, tá dois, brota desgraça.
Na linguagem do crime, "tá dois" significa que a região está sob o controle dos criminosos, dominada. A gíria "brota" significa "aparece". Além dos vídeos que estão sendo repassado nas redes sociais, há fotografias de armas e ainda outras gravações, onde suspeitos afirmam os cria tão fazendo a ronda.
Nesse segundo vídeo, o homem que não mostra o rosto exibe uma arma e os companheiros que o acompanham na ronda. A pé pelas ruas do bairro, ele exibe a arma e ameaça: "É os cria, brota aí. É o bonde mete bala".
Procuradas, as polícias Civil e Militar informaram por nota que as inteligências monitoram atividades criminosas em todos os ambientes. "O trabalho é realizado de modo sigiloso, o vídeo já é alvo de investigações e há ações para identificar o suspeito nas imagens".
A nota completa ainda que a população pode fazer denúncias no Disque-Denúncia, através do telefone 181, com a garantia de sigilo. Denúncias também podem ser feitas pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.