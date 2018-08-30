Um policial militar levou um tiro que atravessou a panturrilha na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Planalto Serrano, na Serra. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento se deparou com indivíduos suspeitos que, ao avistarem a viatura, dispararam contra os policiais.
Os militares reagiram e houve troca de tiros. Outras equipes policiais que estavam nas imediações deram apoio, mas os criminosos conseguiram fugir.
Ainda de acordo com informações da PM, o policial atingido foi socorrido ao hospital Jayme Santos Neves e passa bem.
Policial militar leva tiro na panturrilha durante patrulhamento na Serra