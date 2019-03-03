Policial militar e bandido ficam feridos após tiroteio em Vitória

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Um homem foi baleado e um policial militar ficou ferido por um estilhaço após troca de tiros no Morro da Conquista, em Vitória. O episódio aconteceu na noite deste sábado (2).

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais militares da Força Tática foram recebidos a tiros no Morro da Conquista e, dessa forma, revidaram os disparos. Um suspeito foi atingido pelos policiais e socorrido.

Um militar também foi ferido superficialmente por estilhaços e foi socorrido, mas não corre risco de morte, de acordo com a PM.

Durante as buscas no local armas foram apreendidas.